Сбежал в Европу, врал о войне, подыгрывал России. В Испании задержали Шария: пять фактов

Сегодня в Испании был задержан пророссийский блогер Анатолий Шарий. В ожидании документов на экстрадицию его отпустили под подписку о невыезде. В Украине Шария подозревают в госизмене и нарушении равноправия граждан, с февраля 2021 года он в государственном розыске. По этим статьям Уголовного кодекса ему грозит до 15 лет лишения свободы. Офис генпрокурора подтвердил Испании намерение запрашивать выдачу Шария.

Как Шарий сбежал в Европу и врал оттуда о войне в Украине, подыгрывая российской пропаганде, как стал политиком "на дистанционке" и в чем его подозревают: пять фактов о скандальном блогере от LIGA.net.

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Сбежал еще 10 лет назад. Перед этим стрелял в человека. В январе 2012 года в отношении Шария было открыто уголовное дело: по данным МВД, он несколько раз выстрелил в посетителя McDonald's из травматического пистолета. Шарий назвал это самообороной: весь инцидент, утверждал он, спланирован руководством МВД в отместку за его "журналистскую деятельность". Еще одно дело было открыто по подозрению в инсценировании покушения на себя (его авто якобы обстреляли).

Чтобы избежать уголовного преследования, Шарий сбежал из Украины. По информации СБУ, он выехал поездом Ковель-Москва.

После побега Шарий жил в Литве, Нидерландах и Испании.

Сначала Шарий убедил власти Литвы, что его преследует режим Януковича, получил убежище и свидетельство на ПМЖ на пять лет. Но позже Литва решила отменить статус беженца: как писали местные СМИ, за то, что "публично высмеивал Украину и украинскую армию, пел кремлевские пропагандистские песни" (по данным LIGA.net, в 2021 году его документы в Литве были аннулированы, он персона нон-грата).

Чтобы избежать проблем, Шарий переехал в Нидерланды. В 2013 году он был арестован там по запросу украинской власти, но суд отказал Украине в его экстрадиции. В последнее время жил в Испании и даже обзавелся там огромной виллой на берегу моря в Каталонии. Слідство.Інфо нашло его виллу, она стоит не менее 1 млн евро.

Подозрение СБУ: вступил в сговор с Россией. Подозрение в госизмене СБУ предъявила Шарию в феврале 2021 года. Cледствие утверждает, что с 2012 года Шарий через соцсети, электронные СМИ и российские каналы "способствовал структурам РФ в проведении информационных спецопераций". Он дискредитировал украинскую власть, манипулировал и врал о войне на востоке Украины, заявляют в СБУ.

По материалам следствия, Шарий "вступил в сговор с представителями РФ" в промежутке 2013-2014 годов, находясь уже за границей.

Стал блогером в начале войны. Был в топах. Свой YouTube-канал Шарий завел в мае 2014 года – в самом начале войны на Донбассе (которую преподносил как "гражданскую"). Первым, что он опубликовал на канале, было видео, снятое возле Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014-го. Во втором видео он называл погибших на Майдане "группой дебилов, которая шла под пули" и "майданутыми, которых не жалко, так им и надо".

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Шарий считается одним из самых популярных политических видеоблогеров в русскоязычном сегменте YouTube. По данным онлайн-сервиса Tubular, почти 40% YouTube-аудитории Шария в марте-мае 2020 года составляли пользователи из России.

С марта 2022 года канал Шария в YouTube был заблокирован в Украине.

В украинском сегменте его telegram входит в топ-10 политических каналов (555 000 подписчиков). Хотя, как показывает наше расследование о Telegram, половина из них может быть обыкновенными ботами. Он регулярно репостит Легитимный и Резидент, которые, по версии СБУ, курируются российскими спецслужбами. А посты этих каналов часто становились источником для Шарий.net.

Шарий был регулярным гостем на закрытых телеканалах Виктора Медведчука и российском пропагандистском ресурсе Россия24, давал интервью в Барселоне главным "сливным бачкам" Кремля – Ольге Скабеевой и Владимиру Соловьеву. В интервью пропагандистскому каналу Звезда в первые месяцы войны на Донбассе Шарий заявлял, что Россия "не использует ложь и фейки" в информационной войне против Украины, а вот Украина "применяет грязные методы".

Партия Шария прошла в местные советы. Но зарегистрирована на ноунейма. Летом 2019 года Шарий создал одноименную партию. Сейчас официально ее возглавляет жена Ольга, де-факто сам блогер.

А формально, по данным СБУ, партия Шария была зарегистрирована на однофамильца-ноунейма Виктора Шария из Днепра. При этом он не является ни ее руководителем, ни основателем, ни членом. В интервью Hromadske Виктор Шарий сообщил, что за регистрацию партии на свое имя получил $500 сразу, а потом по 10 000 грн в месяц.

На волне популярности в YouTube Шарий повел партию на парламентские выборы-2019. ЦИК с третьей попытки отказал блогеру в регистрации кандидатом: не жил в Украине пять лет перед выборами. Без Шария партия набрала 2,23% голосов и не попала в парламент.

Зато на местных выборах 2022 года партия Шария отыгралась и сумела получить представительство в ряде местных советов на юге и востоке Украины — в Одессе, Харькове, Запорожье, Николаеве, Мариуполе, Краматорске, Купянске, Чугуеве, Черноморске.

Своим союзником в политике партию Шария называли кум Путина Медведчук и партия ОПЗЖ. Теперь Медведчук задержан и "интенсивно дает показания", а деятельность ОПЗЖ и партии Шария приостановлена решением СНБО – на время военного положения.

С августа прошлого года – под санкциями СНБО. Кроме самого Шария, санкции тогда были введены против его жены Ольги, Аллы Бондаренко (мать Ольги Шарий), главреда сайта "Страна" Игоря Гужвы и афиллированных с ним юридических лиц.

В СНБО считают, что они ведут "системную антиукраинскую пропаганду".

Тогда же санкции коснулись шести физлиц и трех компаний, которые являются "частью сети иностранного влияния, связанной с бывшим народным депутатом Андреем Деркачем". Ранее к ним применили санкции США – за вмешательство в президентские выборы.

Партия Демсокира совместно с InformNapalm провели собственное расследование, в котором пришли к выводу, что Шарий "сыграл важную роль" во вмешательстве украинских политиков в выборы в США.

"Шарий начал активность в отношении компании Burisma еще до обнародования пленок Деркача. А после пресс-конференции Деркача Шарий одним из первых начал заявлять, что пленки настоящие, а Джо Байден – преступник", – говорилось в расследовании.

За неделю до нового вторжения Зеленский расширил санкции СНБО против Шария. Ранее провайдерам предписывалось блокировать доступ к веб-ресурсам sharij.net, sharij.online. Теперь – и к "другим веб-ресурсам, которые обеспечивают доступ к порталу Шарий.net", а также к соцсетям.

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