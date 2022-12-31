Сделать невозможное. Топ-5 операций ВСУ, в которые никто бы не поверил еще год назад

Украинские военные в 2022 году отстояли Киев и сорвали планы Кремля на блицкриг. Без кораблей потопили российский флагман "Москва" и загнали российский флот в бухты. Наземные силы прорвали фронт под Харьковом на 80+ км и лишили Путина главного политического завоевания – Херсона. Сюрпризом от ВСУ под конец года стали уже регулярные взрывы на стратегическом аэродроме РФ в Энгельсе.

"Враг преобладает в силе, технике и средствах в десятки раз, а мы даем ему люлей", – так описывает успехи ВСУ для LIGA.net руководитель военного направления фонда "Повернись живим" Андрей Рымарук.

Прямо сейчас готовится новая наступательная операция – и планка невозможного для ВСУ может подняться еще выше.

А пока LIGA.net с военными экспертами вспоминает пять операций Сил обороны, в которые вряд ли кто-то поверил бы еще год назад.

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РЯЗАНЬ И ЭНГЕЛЬС В ОГНЕ:

оружие, которого вроде бы нет

5 декабря жители российского Дягилево под Рязанью и Энгельса под Саратовом проснулись от взрывов на своих военных аэродромах.

Авиабазы расположены в сотнях километров от Украины – и официально настолько дальнобойного оружия у ВСУ нет.

На этих аэродромах базируются стратегические бомбардировщики Ту-95МС, Ту-160 и Ту-22М3. Они задействованы в ракетном терроре против Украины и являются воздушной составляющей ядерной триады РФ.

"Это сердце стратегической авиации РФ. Подобных авиабаз в России не так много. То, что там произошло, крайне важно", – объяснял LIGA.net главред Defense Express, военный эксперт Олег Катков. Во время ударов 5 декабря были повреждены как минимум два Ту-22М3.

26 декабря в Энгельсе произошли повторные взрывы – их результаты еще устанавливаются. И днем 29 декабря – в третий раз.

По данным источников Politico, для ударов 5 декабря украинские военные использовали модифицированные "Стрижи" – реактивные разведывательные беспилотники советских времен. Катков не исключает, что ими могли ударить и при повторной атаке 26 декабря.

"Они просто прозевали еще один удар в то же место. Скорее всего, при тех же условиях, – объясняет Катков. – Даже время примерно совпадает. Это опять-таки об "аналогов нет" российской ПВО".

Пока Украина официально не признает своей причастности к ударам по аэродромам. Но Воздушные силы отмечают: подобные взрывы происходят все чаще и являются последствием агрессии РФ – россиянам не удастся спрятаться даже в глубоком тылу.

Россия показала неэффективность своей эшелонированной ПВО и неспособность исправить эту проблему в краткосрочной перспективе, считает глава делегации в ПА НАТО Егор Чернев.

А Украина, наоборот, демонстрирует способность наносить эффективные удары и накапливать дальнобойное оружие.

"Спустя некоторое время может наступить момент, когда мы с Россией поменяемся местами, – считает Чернев. – Украина сможет наносить россиянам больше разрушительных ударов, чем они нам, и это станет еще одним фактором нашей победы. Бумеранг обязательно вернется".

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"МОСКВА", ЗМЕИНЫЙ, СЕВАСТОПОЛЬ:

загнать под Крым и ударить снова

Главной задачей флота РФ было доминирование в украинской зоне Черного моря, говорит LIGA.net капитан, военный моряк в запасе Павел Лакийчук. Однако россияне не учли особенностей акватории.

"Они строили ЧФ РФ как океанский флот для боев крупных соединений, – объясняет он. – А Черное море маленькое, простреливается противокорабельными ракетами. ВСУ поняли, что в нем можно достичь преимущества без больших надводных сил".

В ночь с 13 на 14 апреля украинские ракеты "Нептун" потопили флагман ЧФ РФ – крейсер "Москва". По словам Лакийчука, это один из крупнейших уничтоженных кораблей со времен Второй мировой и самый большой, который был потоплен противокорабельной ракетой.

"Москва" прикрывала российские корабли своими системами ПВО и самоуверенно ходила в радиусе действия ракет. По данным УП, крейсер засек украинский радар, который "посмотрел" дальше обычного – когда его радиоволны отбивались между плотными облаками и морем.

После затопления "Москвы" удары были нанесены еще и по газовым вышкам Бойко, которые РФ превратила в плавучие военные базы.

"Вместе с "Москвой" вышки Бойко формировали единую линию наблюдения за надводной и подводной обстановкой. Фактически мы выкололи им глаза", – объясняет Лакийчук.

Параллельно ВСУ наносили удары по оккупантам на Змеином, который был захвачен с первых дней большой войны. Там были уничтожены корабль снабжения, катера, вертолет с десантом, системы ПВО.

Для атак украинцы использовали разное оружие: от ракеты Harpoon и беспилотников Bayraktar до РСЗО, украинской гаубицы "Богдана" и французских САУ Caesar на плавучих платформах.

В итоге 30 июня оккупанты сбежали со Змеиного, потеряв там техники на $900 млн. Силы ССО подошли к острову на подводных носителях, обезвредили мины и установили украинский флаг.

Сейчас на этой скале среди моря остаются десятки котов с маяка, немного украинских военных-наблюдателей, почти целый российский ЗРК "Тор" и обломки уничтоженного вооружения.

"Уничтожение "Москвы", удары по вышкам Бойко и освобождение Змеиного – это элементы одной стратегической операции, которая лишила Россию доминирования в море и загнала ЧФ РФ под Крым", – объясняет Лакийчук.

А через четыре месяца после освобождения Змеиного морские дроны настигли российский флот и в Севастополе. По данным OSINT-энтузиастов, были повреждены тральщик "Иван Голубец", фрегат "Адмирал Макаров" и еще как минимум один корабль.

Украина официально не заявляла о своей причастности к атаке. Однако источник LIGA.net в спецслужбах рассказывает: это была спецоперация военной контрразведки СБУ в партнерстве с ВМС.

Это – исторический прецедент, объяснял LIGA.net эксперт по ВМС в Defense Express Владимир Заблоцкий. Идея атаковать морскую базу – не нова, но впервые это сделали дистанционно с помощью беспилотников.

Морские дроны – новое в тактике ВМС и еще себя покажет, считает Лакийчук: "ЧФ РФ пока имеет возможность наносить ракетные удары. Но, я думаю, следующим шагом будет лишение его этой возможности. Думаю, атака дронов на Севастополь была началом этой операции".

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ПРОРЫВ ПОД ХАРЬКОВОМ,

которого оккупанты не ждали

Со второй половины лета РФ начала перебрасывать свои войска под Херсон, ослабляя потенциал на востоке. Так сработала ИПСО с участием главкома ВСУ Залужного и президента Зеленского, считает генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

"Россияне дергались то с востока на юг, то обратно. А пока они это делали, ВСУ нанесли удар по Харьковскому направлению. То есть стратегическая инициатива перешла к ВСУ", – объясняет он LIGA.net.

Харьковское контрнаступление стартовало в начале сентября с удара в районе Балаклеи. Дальше ВСУ в течение 10-15 дней освободили Купянск и Изюм – ключевые узлы снабжения в регионе.

"Сюрприз" удался – Россия явно не ожидала удара ВСУ, объяснял LIGA.net военный эксперт из Центра Разумкова Алексей Мельник.

"Мы уничтожали врага и артиллерией, и разведкой заходили, занимали позиции. Забирали трофейную технику и гнали россиян, брали пленных. Было все, что можно только вообразить", – рассказывал LIGA.net участник освобождения Балаклеи и командир роты "Гонор" Сергей Филимонов.

Прорыв составил более 80 км. Оккупанты потеряли "северную клешню", которая нависала над агломерацией Краматорск-Славянск-Дружковка-Константиновка, и ушли с севера Харьковской области. Сейчас бои идут восточнее – в районе Сватово и Кременной.

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Под Харьковом ВСУ изначально уничтожали логистику на глубине, которую хотели освободить, говорит LIGA.net руководитель военного направления фонда "Повернись живим" Андрей Рымарук.

"Мы не планировали прорываться до Сватово, потому что захлебнулись бы в атаке, – объясняет он. – Мы четко просчитываем силы, средства и резервы, которыми можем усилиться на определенной глубине. Это четкое стратегическое военное планирование".

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ТАКТИКА "ПРЫЖКОВ ЛЯГУШКИ"

и деоккупация Херсона



Херсон был единственным оккупированным областным центром. И единственным плацдармом россиян на правом берегу Днепра.

От него они тянули "клешни" к Николаеву, Южноукраинской АЭС и фантазировали, как пробьют коридор до Приднестровья через Одессу.

Однако к концу июня у ВСУ появились ракетные системы HIMARS и дальнобойная артиллерия. Российские склады и узлы снабжения в тылах начали систематически гореть. Это часть тактики "прыжков лягушки", объяснял LIGA.net экс-спикер Генштаба Владислав Селезнев.

Ее суть: артиллерия и ракетчики долго и методично уничтожают логистику, командные пункты и склады – затем пехота делает рывок и закрепляется на новых рубежах. Артиллерия заходит и повторяет цикл.

О начале контрнаступления под Херсоном ВСУ заявили в конце августа, а первый "прыжок лягушки" стал виден на севере области через месяц.

Украинские военные на 15-20 км прошли вдоль Днепра на юг – и тогда было важно вовремя остановиться, чтобы не попасть под контрудар оккупантов, объяснял LIGA.net генерал-лейтенант Романенко.

После "прыжка" ВСУ продолжали бить по логистике и обеспечению. А 8 октября произошел взрыв и обвал пролетов на Крымском мосту – одном из основных маршрутов для снабжения российской южной группировки.

9 ноября командующий российскими войсками Сергей Суровикин на пару с Шойгу объявили о выводе оккупантов с правого берега.

Россияне расставили мины и бежали через Днепр, пока ВСУ пытались накрывать отходящих артиллерией. Перед бегством оккупанты взорвали мосты и уничтожили критическую инфраструктуру.

Жители деоккупированного Херсона встречали бойцов ВСУ с украинскими флагами: пусть без воды и света – но и без России.

Сейчас армия РФ продолжает практически ежедневно неизбирательно обстреливать Херсон. Только 24 декабря в центре города от российских снарядов погибли семеро человек и более 50 получили ранения.

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БИТВА ЗА КИЕВ,

которая сорвала блицкриг

Российские войска прорвались в пригород Киева уже в первые дни полномасштабной войны. Отдельные группы россиян зашли и в саму столицу – по Оболони ездил российский броневик, а 26 февраля были бои в районе Шулявки и Берестейской.

Оккупанты планировали дойти до Киева из Беларуси за 18 часов, окопаться вокруг столицы и заблокировать ее от подкрепления с юга и востока, писал о планах Москвы NYT. Они не ждали серьезного сопротивления: основные украинские силы были на востоке.

В способность Украины выстоять не верили даже союзники: 5 февраля топ-генерал США Марк Милли заявил, что Киев могут захватить за 72 часа. Такие же оценки были у американской разведки.

Киев стал точкой приложения основных усилий РФ, объясняет LIGA.net консультант Национального института стратегических исследований Николай Белесков. Россияне хотели быстро захватить столицу, поставить марионеточный режим и подорвать сопротивление.

"Киев – это политический центр и логистический центр, – говорит Белесков. – Если бы россияне, не дай Бог, взяли Киев, то дальше оборонять Чернигов и Харьков было бы в разы труднее".

Отстоять столицу было главной задачей для главкома ВСУ Валерия Залужного. По данным The New Yorker, накануне большой войны он сумел сохранить план обороны в тайне даже от союзников.

У Сил обороны Украины в феврале-марте не было тяжелого западного вооружения, но они смогли остановить оккупантов под столицей и к концу марта – выдавили их с севера. Одной из ключевых стала битва за аэродром "Гостомель", говорит Белесков. Из этой точки российские десантники могли быстро продвигаться на Киев. Срыв плана по захвату аэродрома сорвал и глобальные планы России на блицкриг.

Также помогла речка Ирпень – природная преграда на пути к Киеву.

"Она усложнила маневрирование силами, заставила россиян искать переправы – все это были легкие цели для артиллерии, – объясняет Белесков. – Водная артерия сыграла свою роль, она позволила минимизировать превосходство в силах и средствах россиян".

Зимой Россия вновь может пойти на столицу, предупреждает Залужный. Угроза с севера растет. Но теперь даже западные аналитики пишут: если Кремль и решится вновь атаковать Киев – его ждет провал.

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LIGA.net рассказала о пяти операциях ВСУ в 2022-м. Кроме них еще были оборона блокадного Мариуполя и вертолетные рейды на "Азовсталь", разгром россиян на Северском Донце, освобождение Лимана, сотни сбитых силами ПВО ракет, оборона Бахмута и ряд других подвигов, о которых военные расскажут после победы.

А пока Силы обороны настроены продолжать делать невозможное в 2023 году. Украинские военные освободят все свои территории в границах 1991 года, заявил LIGA.net главный разведчик Кирилл Буданов. Он уверен: на следующее лето можно планировать отпуск в Крыму.

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