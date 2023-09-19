Севастополь, "Триумф", "вышки Бойко". Как удары по Крыму становятся системными

"Вышки Бойко", Тарханкут, бухта Севастополя – Украина значительно активизировала удары по военным объектам в Крыму и Черном море. Украинские спецслужбы и военные бьют по российским кораблям и подводным лодкам, системам ПВО и логистической инфраструктуре.
"Цель наших спецопераций в Крыму – разрушить логистику врага и уничтожить его военные ресурсы", – объясняют LIGA.net в пресс-службе СБУ.
Эти удары – начало системного влияния на объекты в Крыму, убеждает LIGA.net боевой нардеп Роман Костенко.
Их нужно начинать сейчас – атаки подрывают логистику оккупантов и влияют на южный фронт, не дают россиянам свободно дышать в Черном море, показывают жителям полуострова и иностранным партнерам амбиции Украины по Крыму и закладывают фундамент для дальнейшего освобождения полуострова.
"Если мы ничего не будем делать, то Крым останется с базами, кораблями, аэродромами и системами ПВО, – объясняет нардеп. – Когда украинские войска туда подойдут, нам нужно будет еще тратить время, чтобы все это выявить и уничтожить".
Как Украина готовит Крым к освобождению, какую роль играют спецслужбы, армия и флот, что еще нужно – разбиралась LIGA.net.
СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ АТАК
В конце лета украинские военные и спецслужбы провели как минимум две операции против российской противовоздушной обороны в Крыму.
23 августа в районе мыса Тарханкут была уничтожена система С-400 – самый продвинутый российский ЗРК среднего и дальнего радиуса действия. Уничтожение системы фиксировал беспилотник Главного управления разведки.
По данным журналиста Юрия Бутусова, удар нанесли Военно-морские силы с помощью противокорабельной ракеты "Нептун", которая недавно была приспособлена для ударов по наземным целям.
Также были уничтожены глаза системы – радар "Подлет", который обеспечивал контроль воздушной обстановки над западной частью Черного моря и над Херсонской областью в примерно 110 км от линии фронта.
14 сентября история повторилась. По данным источников LIGA.net в Службе безопасности Украины, военная контрразведка СБУ и ВМС уничтожили ЗРК С-400 под Евпаторией – по нему отработали беспилотники спецслужбы и ракеты "Нептун" флота.
В ударах по силам ПВО есть многогранная логика, говорит LIGA.net Николай Белесков, аналитик Нацинститута стратегических исследований и старший аналитик общественной организации "Повернись живим".
С одной стороны, это увеличивает возможности для дальнейших ударов ракет и беспилотников. Как вариант – для ударов по инфраструктуре, от которой зависит группировка на материковом юге.
Но также поражения С-400 должны заставить россиян задуматься, что прикрывать, говорит аналитик: "Эти два удара серьезно ослабляют ПВО Крыма. Плюс есть наши постоянные удары внутри России... Это также о том, что россияне должны как-то выбирать, что прикрывать, как-то перераспределять".
Облегчить атаки по крайней мере на западное побережье Крыма должно и возвращение контроля над "вышками Бойко".
В конце августа спецназовцы ГУР высадились на одной из них и сняли радиолокационный комплекс "Нева", который позволял оккупантам контролировать обстановку в северо-западной части Черного моря.
"Теперь мы можем больше. Мы можем больше доминировать в море" – говорит LIGA.net командир спецподразделения Главного управления разведки под псевдо "Тимур", который участвовал в операции на вышках.
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Боец уверен, что россиянам вернуться не удастся. "Мы контролируем эти вышки. Даже если кто-то себе что-нибудь задумает, они будут наши. Нет другого пути", – убеждает "Тимур".
Выбивание россиян с "вышек Бойко" и уничтожение комплекса С-400 – это системный подход, считает Алексей Мельник, содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова.
"Идет расчистка… Все это делает Крым и военные объекты на территории Крыма более уязвимыми для украинских средств", – говорит он LIGA.net.
НЕЙТРАЛИЗИРОВАТЬ ФЛОТ И ЛОГИСТИЧЕСКИЕ КОРАБЛИ
Оккупанты почувствовали последствия "расчистки" 13 сентября, когда украинская авиация нанесла удар по морскому ремонтному заводу в Севастополе. Вероятно, ракетами Storm Shadow или Scalp.
Это было первое для украинских сил уничтожение подводной лодки. Но также важно поражение большого десантного корабля "Минск".
СПРАВКА. В начале большой войны у Черноморского флота РФ было семь больших десантных кораблей (БДК), говорит LIGA.net спикер ВМС Дмитрий Плетенчук. Еще шесть оккупанты завели в Черное море под видом учений накануне большого вторжения.
Россияне потеряли как минимум пять из них: в начале войны в Бердянске был уничтожен "Саратов", рядом с ним обгорели еще два БДК, в июле 2023 года дрон СБУ поразил "Оленегорский горняк" в тылу в Новороссийске, и в сентябре ракетой поражен "Минск".
Оккупанты в первые недели полномасштабной войны планировали использовать БДК для десанта в Одесскую область, говорит Плетенчук.
До июльского удара по Крымскому мосту еще два БДК около месяца использовали как паромы в Керченском проливе, добавляет он: "После ударов по мосту – перестали. Сейчас они фактически выполняют задачи по охране акватории и пунктов базирования по большей части".
В случае изоляции Крыма по земле БДК могли бы помогать логистике оккупантов, говорит спикер ВМС. У россиян на случай изоляции есть гражданские паромы, другие военные корабли, аэродромы и транспортная авиация – но для военной логистики БДК использовать легче всего.
Тот же "Оленегорский горняк" – это серьезный урон для россиян, убеждает LIGA.net источник в Службе безопасности Украины.
Вывод из строя флота является стратегической задачей, убеждает собеседник LIGA.net. На счету СБУ есть поражение как минимум пяти кораблей: это фрегат "Адмирал Макаров" и тральщик "Иван Кузнецов" (Севастополь, 2022), "Оленегорский горняк" (Новороссийск, 2023), танкер "Сиг" (возле Керчи, июль-2023), ракетный корабль "Самум" (2023).
К борьбе с российским флотом присоединилось и ГУР, которое тоже имеет на вооружении собственные морские беспилотники. 14 сентября дроны военной разведки атаковали два патрульных корабля РФ. В результате атаки корабль "Сергей Котов" получил повреждение винта и пробоину в 50 см на метр выше ватерлинии, уточнил LIGA.net представитель ГУР Андрей Юсов.
"Оба поражения достаточно серьезны. Длительный период корабль будет находиться на ремонте", – рассказывает Юсов.
Важны удары и по нефтяным танкерам РФ, как "Сиг", добавляет LIGA.net боевой нардеп, секретарь комитета по нацбезопасности в Верховной Раде (фракция Голос) Роман Костенко: "Идет уже война экономик, мы должны действовать асимметрично – сделать так, чтобы торговые флоты РФ не работали и не зарабатывали деньги".
ЗАКРЫТЬ СУХОПУТНЫЙ КОРИДОР
Изоляция, похожая на херсонский сценарий, может быть одним из вариантов для оккупированного Крыма, считает Алексей Мельник: "Падение Крыма – непростые решения, как говорил генерал Суровикин, – это может стать стратегическим переломом, сломать способность России держать оборону".
Пока у россиян остается сухопутный коридор в Крым через оккупированные территории. Украинские войска разрушали мосты на перешейке в Чонгаре, но они относительно короткие (что облегчает ремонт и наведение понтонов) – и у россиян остается сухопутный перешеек в Армянске.
Сейчас сухопутный коридор работает с проблемами. Он не имеет целостной двухполосной линии железной дороги и играет второстепенное значение на фоне Крымского моста, объясняет Николай Белесков.
Автомобильное сообщение тоже имеет трудности, отмечает Мельник. Из-за поражения автомобильной части Керченского моста и перенаправления в сухопутный коридор гражданских автомобилей.
Украинское дальнобойное оружие может простреливать коридор. Помочь делать это чаще могли бы дальнобойные ракеты Taurus, ATACMS и F-16 с необходимым вооружением, которые Украина еще не получила. Но огневой контроль – это не столько о дальности, сколько о доступности оружия, говорит Мельник. А поставки дальнобойных ракет дозированы.
Говорить об огневом контроле сейчас можно только с натяжкой, добавляет Белесков. Эффективный контроль – в зоне поражения полевой артиллерии.
Впрочем, руководитель ГУР Кирилл Буданов уверен: Силы обороны Украины могут разорвать сухопутный коридор до наступления зимы.
КРЫМСКИЙ МОСТ – ЭТО КЛЮЧЕВОЕ
Настоящая изоляция Крыма – это все же перерезание Крымского моста, убежден Белесков. Все остальное на изоляцию не тянет.
"Если перерезаем Крымский мост, то и БДК уже не помогут – не смогут обеспечить группировку, как железная дорога, – говорит аналитик. – Без моста сухопутный коридор свои задачи никогда не выполнит".
Пока результативные удары по мосту есть на счету СБУ. Обе операции были очень разными: в октябре 2022-го мост повредили с помощью фуры с 21 тонной взрывчатки, в июле 2023-го – морским дроном.
Крымский мост является вполне законной целью в соответствии с международным правом, говорят LIGA.net в пресс-службе СБУ. И Украина обязана сделать невозможным его использование.
Но атаки на мост не могут происходить часто, отмечает Белесков. Это серьезный вызов, который требует много планирования. Оккупанты предпринимают контрмеры: "Мы это видели на примере Севастополя. В прошлом октябре мы замахнулись (морскими дронами. – Ред.) на пункт базирования. Россияне приняли контрмеры – и мы уже ловим их дронами в море".
Поэтому для каждой спецоперации приходится фантазировать и удивлять россиян, подытоживает собеседник в Службе безопасности Украины: "Любые спецоперации, которые сейчас происходят, не похожи друг на друга. Специально выдумываются новые маршруты. Враг быстро учится".
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