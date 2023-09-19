Севастополь, "Триумф", "вышки Бойко". Как удары по Крыму становятся системными

"Вышки Бойко", Тарханкут, бухта Севастополя – Украина значительно активизировала удары по военным объектам в Крыму и Черном море. Украинские спецслужбы и военные бьют по российским кораблям и подводным лодкам, системам ПВО и логистической инфраструктуре.

"Цель наших спецопераций в Крыму – разрушить логистику врага и уничтожить его военные ресурсы", – объясняют LIGA.net в пресс-службе СБУ.

Эти удары – начало системного влияния на объекты в Крыму, убеждает LIGA.net боевой нардеп Роман Костенко.

Их нужно начинать сейчас – атаки подрывают логистику оккупантов и влияют на южный фронт, не дают россиянам свободно дышать в Черном море, показывают жителям полуострова и иностранным партнерам амбиции Украины по Крыму и закладывают фундамент для дальнейшего освобождения полуострова.

"Если мы ничего не будем делать, то Крым останется с базами, кораблями, аэродромами и системами ПВО, – объясняет нардеп. – Когда украинские войска туда подойдут, нам нужно будет еще тратить время, чтобы все это выявить и уничтожить".

Как Украина готовит Крым к освобождению, какую роль играют спецслужбы, армия и флот, что еще нужно – разбиралась LIGA.net.

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СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ АТАК

В конце лета украинские военные и спецслужбы провели как минимум две операции против российской противовоздушной обороны в Крыму.

23 августа в районе мыса Тарханкут была уничтожена система С-400 – самый продвинутый российский ЗРК среднего и дальнего радиуса действия. Уничтожение системы фиксировал беспилотник Главного управления разведки.

По данным журналиста Юрия Бутусова, удар нанесли Военно-морские силы с помощью противокорабельной ракеты "Нептун", которая недавно была приспособлена для ударов по наземным целям.

Также были уничтожены глаза системы – радар "Подлет", который обеспечивал контроль воздушной обстановки над западной частью Черного моря и над Херсонской областью в примерно 110 км от линии фронта.

14 сентября история повторилась. По данным источников LIGA.net в Службе безопасности Украины, военная контрразведка СБУ и ВМС уничтожили ЗРК С-400 под Евпаторией – по нему отработали беспилотники спецслужбы и ракеты "Нептун" флота.

В ударах по силам ПВО есть многогранная логика, говорит LIGA.net Николай Белесков, аналитик Нацинститута стратегических исследований и старший аналитик общественной организации "Повернись живим".

С одной стороны, это увеличивает возможности для дальнейших ударов ракет и беспилотников. Как вариант – для ударов по инфраструктуре, от которой зависит группировка на материковом юге.

Но также поражения С-400 должны заставить россиян задуматься, что прикрывать, говорит аналитик: "Эти два удара серьезно ослабляют ПВО Крыма. Плюс есть наши постоянные удары внутри России... Это также о том, что россияне должны как-то выбирать, что прикрывать, как-то перераспределять".

Облегчить атаки по крайней мере на западное побережье Крыма должно и возвращение контроля над "вышками Бойко".

В конце августа спецназовцы ГУР высадились на одной из них и сняли радиолокационный комплекс "Нева", который позволял оккупантам контролировать обстановку в северо-западной части Черного моря.

"Теперь мы можем больше. Мы можем больше доминировать в море" – говорит LIGA.net командир спецподразделения Главного управления разведки под псевдо "Тимур", который участвовал в операции на вышках.

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Боец уверен, что россиянам вернуться не удастся. "Мы контролируем эти вышки. Даже если кто-то себе что-нибудь задумает, они будут наши. Нет другого пути", – убеждает "Тимур".

Выбивание россиян с "вышек Бойко" и уничтожение комплекса С-400 – это системный подход, считает Алексей Мельник, содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова.

"Идет расчистка… Все это делает Крым и военные объекты на территории Крыма более уязвимыми для украинских средств", – говорит он LIGA.net.

НЕЙТРАЛИЗИРОВАТЬ ФЛОТ И ЛОГИСТИЧЕСКИЕ КОРАБЛИ

Оккупанты почувствовали последствия "расчистки" 13 сентября, когда украинская авиация нанесла удар по морскому ремонтному заводу в Севастополе. Вероятно, ракетами Storm Shadow или Scalp.

Это было первое для украинских сил уничтожение подводной лодки. Но также важно поражение большого десантного корабля "Минск".

СПРАВКА. В начале большой войны у Черноморского флота РФ было семь больших десантных кораблей (БДК), говорит LIGA.net спикер ВМС Дмитрий Плетенчук. Еще шесть оккупанты завели в Черное море под видом учений накануне большого вторжения. Россияне потеряли как минимум пять из них: в начале войны в Бердянске был уничтожен "Саратов", рядом с ним обгорели еще два БДК, в июле 2023 года дрон СБУ поразил "Оленегорский горняк" в тылу в Новороссийске, и в сентябре ракетой поражен "Минск".

Оккупанты в первые недели полномасштабной войны планировали использовать БДК для десанта в Одесскую область, говорит Плетенчук.

До июльского удара по Крымскому мосту еще два БДК около месяца использовали как паромы в Керченском проливе, добавляет он: "После ударов по мосту – перестали. Сейчас они фактически выполняют задачи по охране акватории и пунктов базирования по большей части".

В случае изоляции Крыма по земле БДК могли бы помогать логистике оккупантов, говорит спикер ВМС. У россиян на случай изоляции есть гражданские паромы, другие военные корабли, аэродромы и транспортная авиация – но для военной логистики БДК использовать легче всего.

Тот же "Оленегорский горняк" – это серьезный урон для россиян, убеждает LIGA.net источник в Службе безопасности Украины.

"Когда снабжение по Крымскому мосту и сухопутный коридор будут окончательно перерезаны, десантные корабли останутся для россиян едва ли не единственным способом сообщения с полуостровом, – объясняет собеседник в СБУ. – Так что нужно, чтобы на тот момент их осталось как можно меньше".

Вывод из строя флота является стратегической задачей, убеждает собеседник LIGA.net. На счету СБУ есть поражение как минимум пяти кораблей: это фрегат "Адмирал Макаров" и тральщик "Иван Кузнецов" (Севастополь, 2022), "Оленегорский горняк" (Новороссийск, 2023), танкер "Сиг" (возле Керчи, июль-2023), ракетный корабль "Самум" (2023).

К борьбе с российским флотом присоединилось и ГУР, которое тоже имеет на вооружении собственные морские беспилотники. 14 сентября дроны военной разведки атаковали два патрульных корабля РФ. В результате атаки корабль "Сергей Котов" получил повреждение винта и пробоину в 50 см на метр выше ватерлинии, уточнил LIGA.net представитель ГУР Андрей Юсов.

"Оба поражения достаточно серьезны. Длительный период корабль будет находиться на ремонте", – рассказывает Юсов.

Важны удары и по нефтяным танкерам РФ, как "Сиг", добавляет LIGA.net боевой нардеп, секретарь комитета по нацбезопасности в Верховной Раде (фракция Голос) Роман Костенко: "Идет уже война экономик, мы должны действовать асимметрично – сделать так, чтобы торговые флоты РФ не работали и не зарабатывали деньги".

ЗАКРЫТЬ СУХОПУТНЫЙ КОРИДОР

Изоляция, похожая на херсонский сценарий, может быть одним из вариантов для оккупированного Крыма, считает Алексей Мельник: "Падение Крыма – непростые решения, как говорил генерал Суровикин, – это может стать стратегическим переломом, сломать способность России держать оборону".

Пока у россиян остается сухопутный коридор в Крым через оккупированные территории. Украинские войска разрушали мосты на перешейке в Чонгаре, но они относительно короткие (что облегчает ремонт и наведение понтонов) – и у россиян остается сухопутный перешеек в Армянске.

Сейчас сухопутный коридор работает с проблемами. Он не имеет целостной двухполосной линии железной дороги и играет второстепенное значение на фоне Крымского моста, объясняет Николай Белесков.

Автомобильное сообщение тоже имеет трудности, отмечает Мельник. Из-за поражения автомобильной части Керченского моста и перенаправления в сухопутный коридор гражданских автомобилей.

Украинское дальнобойное оружие может простреливать коридор. Помочь делать это чаще могли бы дальнобойные ракеты Taurus, ATACMS и F-16 с необходимым вооружением, которые Украина еще не получила. Но огневой контроль – это не столько о дальности, сколько о доступности оружия, говорит Мельник. А поставки дальнобойных ракет дозированы.

Говорить об огневом контроле сейчас можно только с натяжкой, добавляет Белесков. Эффективный контроль – в зоне поражения полевой артиллерии.

"Пока мы не стоим в 20-30 км от мест, которые нужно поражать постоянно, он очень номинальный, – объясняет аналитик. – Хотя бы 40 км, чтобы долетал Excalibur".

Впрочем, руководитель ГУР Кирилл Буданов уверен: Силы обороны Украины могут разорвать сухопутный коридор до наступления зимы.

КРЫМСКИЙ МОСТ – ЭТО КЛЮЧЕВОЕ

Настоящая изоляция Крыма – это все же перерезание Крымского моста, убежден Белесков. Все остальное на изоляцию не тянет.

"Если перерезаем Крымский мост, то и БДК уже не помогут – не смогут обеспечить группировку, как железная дорога, – говорит аналитик. – Без моста сухопутный коридор свои задачи никогда не выполнит".

Пока результативные удары по мосту есть на счету СБУ. Обе операции были очень разными: в октябре 2022-го мост повредили с помощью фуры с 21 тонной взрывчатки, в июле 2023-го – морским дроном.

Крымский мост является вполне законной целью в соответствии с международным правом, говорят LIGA.net в пресс-службе СБУ. И Украина обязана сделать невозможным его использование.

Но атаки на мост не могут происходить часто, отмечает Белесков. Это серьезный вызов, который требует много планирования. Оккупанты предпринимают контрмеры: "Мы это видели на примере Севастополя. В прошлом октябре мы замахнулись (морскими дронами. – Ред.) на пункт базирования. Россияне приняли контрмеры – и мы уже ловим их дронами в море".

Поэтому для каждой спецоперации приходится фантазировать и удивлять россиян, подытоживает собеседник в Службе безопасности Украины: "Любые спецоперации, которые сейчас происходят, не похожи друг на друга. Специально выдумываются новые маршруты. Враг быстро учится".

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