Севастополь, "Тріумф", "вишки Бойка". Як удари по Криму стають системними

"Вишки Бойка", Тарханкут, бухта Севастополя – Україна значно активізувала удари по військових об’єктах у Криму та Чорному морі. Українські спецслужби та військові б'ють по російських кораблях та підводних човнах, системах ППО та логістичній інфраструктурі.

"Мета наших спецоперацій у Криму – зруйнувати логістику ворога та знищити його військові ресурси", – пояснюють LIGA.net у пресслужбі СБУ.

Ці удари – початок системного впливу на об’єкти в Криму, переконує LIGA.net бойовий нардеп Роман Костенко.

Їх треба починати зараз – атаки підривають логістику окупантів і впливають на південний фронт, не дають росіянам вільно дихати у Чорному морі, показують мешканцям півострова та іноземним партнерам амбіції України щодо Криму та закладають фундамент для подальшого звільнення півострова.

"Якщо ми нічого не будемо робити, то Крим залишиться з базами, кораблями, аеродромами та системами ППО, – пояснює нардеп. – Коли українські війська туди підійдуть, то нам потрібно буде ще витрачати час, щоб все це виявити та знищити".

Як Україна готує Крим до звільнення, яку роль відіграють спецслужби, армія та флот, що ще потрібно – розбиралась LIGA.net.

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СТВОРИТИ УМОВИ ДЛЯ АТАК

Наприкінці літа українські військові та спецслужби провели як мінімум дві операції проти російської протиповітряної оборони в Криму.

23 серпня в районі мису Тарханкут було знищено систему С-400 – найпросунутіший російський ЗРК середнього та далекого радіусу дії. Знищення системи фіксував безпілотник Головного управління розвідки.

За даними журналіста Юрія Бутусова, удару завдали Військово-морські сили за допомогою протикорабельної ракети "Нептун", яка нещодавно була пристосована для ударів по наземних цілях.

Також було знищено очі системи – радар "Подлет", який забезпечував контроль повітряної обстановки над західною частиною Чорного моря та над Херсонською областю за приблизно 110 км від лінії фронту.

14 вересня історія повторилася. За даними джерел LIGA.net у Службі безпеки України, військова контррозвідка СБУ та ВМС знищили ЗРК С-400 під Євпаторією – по ньому відпрацювали безпілотники спецслужби та ракети "Нептун" флоту.

В ударах по силах ППО є багатогранна логіка, каже LIGA.net Микола Бєлєсков, аналітик Націнституту стратегічних досліджень та старший аналітик громадської організації "Повернись живим".

З одного боку – це збільшує можливості для подальших ударів ракет та безпілотників. Як варіант – для ударів по інфраструктурі, від якої залежить угруповання на материковому півдні.

Але також ураження С-400 мають змусити росіян замислитись, що прикривати, каже аналітик: "Ці два удари серйозно ослабляють ППО Криму. Плюс є наші постійні удари всередині Росії… Це також про те, що росіяни мають якось обирати, що прикривати, якось перерозподіляти".

Полегшити атаки принаймні на західне узбережжя Криму має і повернення контролю над "вишками Бойка".

Наприкінці серпня спецпризначенці ГУР висадилися на одній із них та зняли радіолокаційний комплекс "Нева", що дозволяв окупантам контролювати обстановку у північно-західній частині Чорного моря.

"Тепер ми можемо більше. Ми можемо більше панувати в морі" – каже LIGA.net командир спецпідрозділу Головного управління розвідки на псевдо "Тимур", який брав участь в операції на вишках.

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Боєць впевнений, що росіянам повернутися не вдасться. "Ми контролюємо ці вишки. Навіть якщо хтось собі щось задумає, вони будуть наші. Немає іншого шляху", – переконує "Тимур".

Вибиття росіян із "вишок Бойка" та знищення комплексу С-400 – це системний підхід, вважає Олексій Мельник, співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова.

"Йде розчищення… Все це робить Крим і військові об'єкти на території Криму більш вразливими для українських засобів", – каже він LIGA.net.

НЕЙТРАЛІЗУВАТИ ФЛОТ І ЛОГІСТИЧНІ КОРАБЛІ

Окупанти відчули наслідки "розчищення" 13 вересня, коли українська авіація завдала удару по морському ремонтному заводу в Севастополі. Ймовірно, ракетами Storm Shadow або Scalp.

Це було перше для українських сил знищення підводного човна. Але також важливим є ураження великого десантного корабля "Мінськ".

ДОВІДКА. На початку великої війни у Чорноморського флоту РФ було сім великих десантних кораблів (ВДК), каже LIGA.net речник ВМС Дмитро Плетенчук. Ще шість окупанти завели до Чорного моря під виглядом навчань напередодні великого вторгнення. Росіяни втратили як мінімум п’ять із них: на початку війни у Бердянську був знищений "Саратов", поряд із ним обгоріли ще два ВДК, у липні 2023 року дрон СБУ вразив "Оленегорский горняк" у тилу в Новоросійську, і у вересні ракетою уражено "Мінськ".

Окупанти у перші тижні повномасштабної війни планували використати ВДК для десанту на Одещину, каже Плетенчук.

До липневого удару по Кримському мосту ще два ВДК близько місяця використовували як пороми у Керченській протоці, додає він: "Після ударів по мосту – перестали. Зараз вони фактично виконують завдання з охорони акваторії та пунктів базування здебільшого".

У разі ізоляції Криму землею ВДК могли б допомагати логістиці окупантів, каже речник ВМС. У росіян на випадок ізоляції ще є цивільні пороми, інші військові кораблі, аеродроми та транспортна авіація – але для військової логістики ВДК використовувати найлегше.

Той же "Оленегорский горняк" – це серйозна втрата для росіян, переконує LIGA.net джерело у Службі безпеки України.

"Коли постачання Кримським мостом і сухопутний коридор будуть остаточно перерізані, десантні кораблі залишаться для росіян чи не єдиним способом сполучення з півостровом, – пояснює співрозмовник у СБУ. – Тож треба, щоб на той момент їх залишилося якомога менше".

Виведення з ладу флоту є стратегічним завданням, переконує співрозмовник LIGA.net. На рахунку СБУ є ураження як мінімум п'яти кораблів: це фрегат "Адмірал Макаров" і тральщик "Іван Кузнєцов" (Севастополь, 2022), "Оленегорский горняк" (Новоросійськ, 2023), танкер "Сіг" (біля Керчі, липень-2023), ракетний корабель "Самум" (2023).

До боротьби із російським флотом долучилося і ГУР, яке теж має на озброєнні власні морські безпілотники. 14 вересня дрони військової розвідки атакували два патрульні кораблі РФ. У результаті атаки корабель "Сергей Котов" отримав пошкодження гвинта та пробоїну у 50 см на метр вище ватерлінії, уточнив LIGA.net представник ГУР Андрій Юсов.

"Обидва ураження є достатньо серйозними. На тривалий період корабель буде знаходитись на ремонті", – розповідає Юсов.

Важливими є удари і по нафтових танкерах РФ, як "Сіг", додає LIGA.net бойовий нардеп, секретар комітету з нацбезпеки у Верховній Раді (фракція Голос) Роман Костенко: "Йде вже війна економік, ми маємо діяти асиметрично – зробити так, щоб торговельні флоти РФ не працювали і не заробляли гроші".

ЗАКРИТИ СУХОПУТНИЙ КОРИДОР

Ізоляція, подібна до херсонського сценарію, може бути одним із варіантів для окупованого Криму, вважає Олексій Мельник: "Падіння Криму – непрості рішення, як казав генерал Суровікін, – це може стати стратегічним переломом, зламати здатність Росії тримати оборону".

Поки у росіян залишається сухопутний коридор до Криму через окуповані території. Українські війська руйнували мости на перешийку в Чонгарі, але вони порівняно короткі (що полегшує ремонт і наведення понтонів) – та у росіян залишається сухопутний перешийок в Армянську.

Наразі сухопутний коридор працює із проблемами. Він не має цілісної двоколійної лінії залізниці та грає другорядне значення на тлі Кримського мосту, пояснює Микола Бєлєсков.

Автомобільне сполучення теж має труднощі, зауважує Мельник. Через ураження автомобільної частини Керченського мосту та перенаправлення на сухопутний коридор цивільних автомобілів.

Українська далекобійна зброя може прострілювати коридор. Допомогти робити це частіше могли б далекобійні ракети Taurus, ATACMS та літаки F-16 з необхідним озброєнням, які Україна ще не отримала. Але вогневий контроль – це не стільки про дальність, скільки про доступність зброї, каже Мельник. А постачання далекобійних ракет є дозованими.

Говорити про вогневий контроль зараз можна лише з натяжкою, каже Бєлєсков. Ефективний контроль – у зоні ураження польової артилерії.

"Поки ми не стоїмо за 20-30 км від місць, які треба вражати постійно, він є дуже номінальним, – пояснює аналітик. – Хоча б 40 км, щоб долітав Excalibur".

Втім, керівник ГУР Кирило Буданов впевнений: Сили оборони України можуть розірвати сухопутний коридор до настання зими.

КРИМСЬКИЙ МІСТ – ЦЕ КЛЮЧОВЕ

Справжня ізоляція Криму – це все ж перерізання Кримського мосту, переконаний Бєлєсков. Все інше на ізоляцію не тягне.

"Якщо перериваємо Кримський міст, то і ВДК вже не допоможуть – не зможуть забезпечити угруповання, як залізниця, – каже аналітик. – Без моста сухопутний коридор свої завдання ніколи не виконає".

Поки результативні удари по мосту має на рахунку СБУ. Обидві операції були дуже різними: у жовтні 2022-го міст пошкодили за допомогою фури з 21 тонною вибухівки, у липні 2023-го – морським дроном.

Кримський міст є цілком законною ціллю відповідно до міжнародного права, кажуть LIGA.net в пресслужбі СБУ. І Україна зобов’язана унеможливити його використання.

Але атаки на міст не можуть відбуватися часто, зауважує Бєлєсков. Це серйозний виклик, потребує багато планування. Окупанти вживають контрзаходів: "Ми це бачили на прикладі Севастополя. Минулого жовтня ми замахнулись (морськими дронами. – Ред.) на пункт базування. Росіяни вжили контрзаходів – і ми вже ловимо їх дронами у морі".

Тому для кожної спецоперації доводиться фантазувати та дивувати росіян, підсумовує співрозмовник у Службі безпеки України: "Будь-які спецоперації, які зараз відбуваються, не схожі одна на одну. Спеціально видумуються нові маршрути. Ворог швидко вчиться".

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