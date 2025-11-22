"Ситуация не очень контролируемая, США давят на Зеленского", – говорит LIGA.net собеседник во власти, знакомый с новым "мирным планом" президента Дональда Трампа для Украины. Несмотря на то, что официально подлинность 28 пунктов плана не подтверждена, он констатирует: это – именно тот план, который сейчас обсуждается.

Эти пункты разработали два спецпосланника США и России – Стив Уиткофф и Кирилл Дмитриев. Последний уже везде пытается подавать план как свою личную победу. Европа, если отбросить язык дипломатии – в шоке. Сможет ли Украина выйти из ситуации без потерь?