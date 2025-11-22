"Ситуація не дуже контрольована, США тиснуть на Зеленського", – каже LIGA.net співрозмовник у владі, обізнаний з новим "мирним планом" президента Дональда Трампа для України. Попри те, що офіційно автентичність 28 пунктів плану не підтверджена, він констатує: це – саме той план, що зараз обговорюється.

Ці пункти розробили два спецпосланці США та Росії – Стів Віткофф і Кирило Дмитрієв. Останній вже скрізь намагається подавати план як особисту перемогу. Європа, якщо відкинути мову дипломатії – в шоці. Чи зможе Україна вийти з ситуації без втрат?