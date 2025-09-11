На следующий день после того, как российские дроны атаковали Польшу через беларуское воздушное пространство, представитель президента США анонсировал ослабление санкций против Беларуси.

11 сентября в Беларусь с государственным визитом прибыл представитель президента Дональда Трампа Джон Коул. Он сообщил, что США отменяют ограничения в отношении национальной беларуской авиакомпании "Белавия". И возможно скоро возобновят работу американского посольства в Беларуси.

"Это связано с учениями "Запад-2025" между Россией и Беларусью, – высказывает предположение LIGA.net глава парламентского комитета по вопросам внешней политики Александр Мережко. – США пытаются сдерживать Лукашенко не только кнутом, но и пряником, чтобы Беларусь не стала на 100%-зависимой от Путина и не превратилась в инструмент российской агрессии, как это было в начале полномасштабного вторжения".

Но объявленные по итогам этой встречи решения имеют гораздо больше рисков, чем шансов "оторвать" Лукашенко от Путина, говорят опрошенные LIGA.net эксперты.

"В общем – ситуация паршивая", – констатирует LIGA.net военный эксперт Центра Разумкова Алексей Мельник.

Из этого текста вы узнаете:

почему учения "Запад-2025" – не единственная причина визита представителя Трампа в Беларусь;

усилят ли США роль Беларуси как авиаремонтного хаба России;

какие каналы обхода санкций эта история закладывает для России.