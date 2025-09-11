Наступного дня після того, як російські безпілотники напали на Польщу через білоруський повітряний простір, представник президента США оголосив про послаблення санкцій проти Білорусі.

11 вересня до Білорусі з державним візитом приїхав представник президента Дональда Трампа Джон Коул. Він повідомив, що США знімають обмеження з національної білоруської авіакомпанії "Белавіа". І не виключено, що незабаром знову відкриється американське посольство в Білорусі.

"Це пов'язано з навчаннями "Захід-2025" між Росією та Білоруссю, – висловлює припущення LIGA.net голова парламентського комітету у закордонних справах Олександр Мережко. – США намагаються стримувати Лукашенка і батогом, і пряником, щоб Білорусь не потрапила в 100%-залежність від Путіна й не стала інструментом російської агресії, як це було на початку повномасштабного вторгнення.

Але рішення, оголошені за підсумками цієї зустрічі, мають набагато більше ризиків, ніж шансів "відірвати" Лукашенка від Путіна, вважають опитані LIGA.net експерти.

"Загалом ситуація погана", – констатує LIGA.net військовий експерт Центру Разумкова Олексій Мельник.

З цього тексту ви дізнаєтеся:

чому навчання "Захід-2025" – не єдина причина візиту представника Трампа до Білорусі;

чи посилять Сполучені Штати роль Білорусі як авіаремонтного центру Росії;

які канали обходу санкцій ця історія відкриває для Росії.