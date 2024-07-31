Российская атака дронами-камикадзе 31 июля стала самой массовой в 2024 году – по территории Украины запустили 89 БпЛА. Вероятно, речь идет не только о "шахедах", но и о беспилотниках других типов, в том числе о дронах нового типа "Гербера".

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Эта атака может быть попыткой выявить слабые места украинской противовоздушной обороны при планировании маршрутов комбинированных ударов, говорит LIGA.net военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Однако она показала, что со способностями Украины отбивать подобные атаки дронов "случилось что-то интересное", что заставляет российские "шахеды" (и не только) невредимыми падать на землю в разных областях, добавляет LIGA.net военный аналитик Defense Express Иван Киричевский.

Что нужно знать о противодействии массированной атаке российскими беспилотниками – коротко.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Ночью 31 июля Россия совершила наиболее массовую атаку "шахедами" с начала 2024 года – 89 дронов-камикадзе выпустили из районов Ейск, Сеща, Курск, Приморско-Ахтарск. Основным направлением удара стала Киевская область.

К тому же по меньшей мере 5 дронов-камикадзе залетали в Беларусь, пишет проект "Беларускі Гаюн". Большинство из них после захода в Беларусь летели вглубь Полесского радиационно-экологического заповедника, а затем – в Украину. Это самый массированный заход Shahed в воздушное пространство Беларуси за все время мониторинга, отмечают авторы проекта.

К отражению воздушного нападения привлекались мобильные огневые группы всех Сил обороны Украины, тактическая авиация Воздушных сил и армейская авиация Сухопутных войск, зенитные ракетные подразделения и РЭБ Воздушных сил, сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук.

"Это – одна из самых массированных атак ударных БпЛА Shahed-131/136. Такое же количество "шахедов" враг применял в новогоднюю ночь, 1 января 2024 года. Как тогда, сегодня украинская противовоздушная оборона выстояла и отразила массированную атаку вражеских беспилотников", – говорит он.

По данным Киевской городской военной администрации, на подступах к столице сбили около 40 "шахедов". В город они не долетели. В Киеве попаданий не было, разрушений не зафиксировано. Обошлось без пострадавших и жертв.

В Киевской области в результате атаки повреждены 13 частных домов в четырех районах, сообщили в ГСЧС. Большинство обломков БпЛА, как говорят спасатели, упали за пределами населенных пунктов.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. В сообщении Воздушных сил об отражении этой атаки есть два принципиальных момента, на которые стоит обратить внимание, говорит LIGA.net военный аналитик Defense Express Иван Киричевский.

Первый – использование средств РЭБ для отражения атаки. Несмотря на дискуссии по поводу несовершенства украинской радиоэлектронной борьбы, что-то такое случается с российскими "шахедами", что они вдруг начинают падать невредимыми, отмечает аналитик Defense Express.

Можно предположить, что способности украинских средств РЭБ претерпели качественные изменения, отмечает он.

"Другой пример – россияне давно не используют ракеты "Оникс" для ударов по Украине. Не потому, что они закончились, – говорит Киричевский. – Российские пропагандисты были вынуждены признать, что сейчас "Оникс" дорабатывается, чтобы быть более устойчивым для влияния наших средств РЭБ. А это речь о сверхзвуковой крылатой ракете, сбивать которую может только Patriot".

Средства радиоэлектронной борьбы постоянно используются для защиты от таких типов БпЛА, уточняет LIGA.net заместитель гендиректора компании, производящей средства РЭБ, Анатолий Храпчинский.

"Этих средств становится все больше, – объясняет он. – Когда работает РЭБ, БпЛА не может навестись на какую-либо конкретную цель, он поднимается на определенную высоту и становится доступным для классических систем противовоздушной обороны и мобильных групп".

Еще одна новость, которая следует из отчета Воздушных сил, – теперь для противодействия атакам беспилотников используют армейскую авиацию. Определенные наработки в направлении использования вертолетов (а именно они входят в состав армейской авиации Вооруженных сил) были и раньше, говорит Киричевский.

Впрочем, для их эффективного использования в отражении воздушных атак врага потребовалось время, чтобы разные подразделения могли потренироваться и скоординировать свои действия. А также определенные технические усовершенствования самих вертолетов, добавляет Храпчинский.

"Нам нужно вооруженное, малоскоростное воздушное средство, которое могло бы нести ракеты класса "воздух – воздух" малой дальности, а Tucano нам никто не продает, – говорит Киричевский. – Вертолеты – хороший асимметричный выход из ситуации".

Их применение упрощает некоторые аспекты антидроновой работы, добавляет Храпчинский, – с воздуха обнаруживать и уничтожать БпЛА легче.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Такие массированные атаки беспилотниками враг традиционно использует для обнаружения слабых мест в противовоздушной обороне Украины перед комбинированными ракетными ударами, напоминает военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Но важно помнить, что в представлении россиян это должны быть не просто массированные ракетные удары, а "операции по истощению потенциала", говорит Киричевский. Соответственно, психологическая составляющая у них имеет не меньший вес, чем количество выпущенных ракет или выбитых объектов инфраструктуры:

"Россияне могут сознательно подогревать ожидания воздушных атак, чтобы это психологически истощало, – отмечает он. – Поэтому не стоит акцентироваться на каждом чихе российской авиации. К сожалению, единственным четким критерием российской атаки является зафиксированный пуск ракет из соответствующих стартовых районов. Другого способа предусмотреть удар на все 100% нет".

Кроме того, уже очевидно, что россияне начали использовать воздушное пространство Беларуси, чтобы обойти украинскую ПВО и снизить вероятность сбивания дронов-камикадзе, добавляет Коваленко. Беларусь используется как транзитное воздушное пространство, гарантирующее сокращенное расстояние безопасного подлета к цели на территории Украины.

"Так же россияне неоднократно использовали воздушное пространство Румынии [при запуске "шахедов"] и воздушное пространство Молдовы, когда запускали "Калибры" в центральную и северную Украину с юга", – отмечает обозреватель.