Російська атака дронами-камікадзе 31 липня стала наймасовішою у 2024 році – територією України запустили 89 БпЛА. Ймовірно, йдеться не лише про "шахеди", а й про безпілотники інших типів, включно із дронами нового типу "Гербера".

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Ця атака може бути спробую виявити слабкі місця української протиповітряної оборони під час планування маршрутів комбінованих ударів, каже LIGA.net військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Однак вона показала, що зі спроможностями України відбивати подібні атаки дронів "трапилося щось цікаве", що змушує російські "шахеди" (і не тільки) неушкодженими падати на землю у різних областях, додає LIGA.net військовий аналітик Defense Express Іван Киричевський.

Що потрібно знати про протидію масованій атаці російськими безпілотниками – коротко.

ЩО СТАЛОСЬ. Вночі 31 липня Росія здійснила найбільш масову атаку "шахедами" від початку 2024 року – 89 дронів-камікадзе випустили із районів Єйськ, Сеща, Курськ, Приморсько-Ахтарськ. Основним напрямком удару стала Київщина.

До того щонайменше 5 дронів-камікадзе залітали до Білорусі, пише проєкт "Беларускі Гаюн". Більшість з них після заходу до Білорусі летіли вглиб Поліського радіаційно-екологічного заповідника, а потім – в Україну. Це наймасованіший захід Shahed у повітряний простір Білорусі за весь час моніторингу, зазначають автори проєкту.

До відбиття повітряного нападу залучались мобільні вогневі групи усіх Сил оборони України, тактична авіація Повітряних Сил та армійська авіація Сухопутних військ, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних сил, повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

"Це – одна із наймасованіших атак ударних БпЛА Shahed-131/136. Таку ж кількість "шахедів" ворог застосовував у новорічну ніч, 1 січня 2024 року. Як тоді, сьогодні українська протиповітряна оборона вистояла і відбила масовану атаку ворожих безпілотників", – каже він.

За даними Київської міської військової адміністрації, на підступах до столиці збили близько 40 "шахедів". До міста вони не долетіли. У Києві влучань не було, руйнувань не зафіксовано. Обійшлося без постраждалих та жертв.

У Київській області внаслідок атаки пошкоджено 13 приватних осель у чотирьох районах, повідомили у ДСНС. Більшість уламків БпЛА, як кажуть рятувальники, впали поза межами населених пунктів.

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО. У повідомленні Повітряних сил про відбиття цієї атаки є два принципові моменти, на які варто звернути увагу, каже LIGA.net військовий аналітик Defense Express Іван Киричевський.

Перший – використання засобів РЕБ для відбиття атаки. Попри дискусії щодо недосконалості української радіоелектронної боротьби, щось таке трапляється з російськими "шахедами", що вони раптом починають падати неушкодженими, зазначає аналітик Defense Express.

Можна припустити, що спроможності українських засобів РЕБ зазнали якісних змін, наголошує він.

"Інший приклад – росіяни давно не використовують ракети "Онікс" для ударів по Україні. Не тому, що вони закінчились, – каже Киричевський. – Російські пропагандисти були вимушені визнати, що зараз "Онікс" доопрацьовується, щоб бути стійкішим для впливу наших засобів РЕБ. А це ідеться про надзвукову крилату ракету, збивати яку може тільки Patriot".

Засоби радіоелектронної боротьби постійно використовуються для захисту від таких типів БпЛА, уточнює LIGA.net заступник гендиректора компанії, що виробляє засоби РЕБ, Анатолій Храпчинський.

"Цих засобів стає дедалі більше, – пояснює він. – Коли працює РЕБ, БпЛА не може навестись на якусь конкретну ціль, він підіймається на певну висоту і стає доступним для класичних систем протиповітряної оборони та мобільних груп".

Ще одна новина, яка випливає зі звіту Повітряних сил, – тепер для протидії атакам безпілотників використовують армійську авіацію. Певні напрацювання у напрямку використання гелікоптерів (а саме вони входять до складу армійської авіації Збройних Сил) були й раніше, каже Киричевський.

Однак для їх ефективного використання у відбитті повітряних атак ворога потрібен був час, щоб різні підрозділи могли потренуватись і злагодити свої дії. Та певні технічні удосконалення самих гелікоптерів, додає Храпчинський.

"Нам потрібен озброєний, малошвидкісний повітряний засіб, який би міг нести ракети "повітря – повітря" малої дальності, а Tucano нам ніхто не продає, – каже Киричевський. – Вертольоти – гарний асиметричний вихід із ситуації".

Їх застосування спрощує певні аспекти антидронової роботи, додає Храпчинський, – з повітря виявляти та знищувати БпЛА легше.

ЩО ДАЛІ. Такі масовані атаки безпілотниками ворог традиційно використовує для виявлення слабких місць у протиповітряній обороні України перед комбінованими ракетними ударами, нагадує LIGA.net військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Але важливо пам’ятати, що в уявленні росіян це мають бути не просто масовані ракетні удари, а "операції з виснаження потенціалу", каже Киричевський. Відповідно, психологічна складова у них має не меншу вагу, ніж кількість випущених ракет чи вибитих об’єктів інфраструктури:

"Росіяни можуть свідомо підігрівати очікування повітряних атак, щоби це психологічно виснажувало, – наголошує він. – Тому не варто акцентуватись на кожному чханні російської авіації. На жаль, єдиним чітким критерієм російської атаки є зафіксований пуск ракет з відповідних стартових районів. Іншого способу передбачити удар на всі 100% немає".

Крім того, вже очевидно, що росіяни почали використовувати повітряний простір Білорусі, щоб обійти українську ППО та зменшити вірогідність збиття дронів-камікадзе, додає Коваленко. Білорусь використовується як транзитний повітряний простір, який гарантує скорочену відстань безпечного підльоту до цілі на території України.

"Так само росіяни неодноразово використовували повітряний простір Румунії [під час запуску "шахедів"] та повітряний простір Молдови, коли запускали "Калібри" в центральну та північну Україну з півдня", – зазначає оглядач.