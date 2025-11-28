Американский "мирный план" содержит пункт о "воссоединении семей". На первый взгляд кажется, что это шанс вернуть домой граждан Украины, разлученных войной или похищенных россиянами, – взрослых и детей. Только в этом году более 3000 украинцев подтвердили факт пребывания в российском плену, а общеизвестное количество за годы войны давно "перевалило" за 16 000. Точной цифры не знает никто.

Если эта программа исключительно гуманитарная, то почему обмен "всех на всех" гражданских все равно невозможен и как Россия может использовать ее для легализации предателей?