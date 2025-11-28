Американський "мирний план" містить пункт про "возз’єднання сімей". На перший погляд здається, що це шанс повернути додому громадян України, розлучених війною або викрадених росіянами, – дорослих і дітей. Лише цього року понад 3000 українців підтвердили факт перебування в російському полоні, а загально відома кількість за роки війни давно "перевалила" за 16 000. Точної цифри не знає ніхто.

Якщо ця програма виключно гуманітарна, то чому обмін "усіх на усіх" цивільних все одно неможливий та як Росія може використати її для легалізації зрадників?