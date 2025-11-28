IJF (International Judo Federation, Международная федерация дзюдо. – Ред.) официально разрешила российским дзюдоистам выступать на соревнованиях под российским флагом и с российским гимном.

Вроде бы самое время возмутиться, но у меня возникла совсем другая реакция.

Смотрите, как получается. Была такая страна – Российская Федерация. С момента своего появления она занималась тем, что иначе как непотребством назвать сложно. Абхазия, Цхинвали, Карабах, Приднестровье, Чечня – и это далеко не полный перечень того, что делали власти той самой РФ.

При этом все как бы "не замечали" этого: всё знали, всё понимали, но стыдливо отворачивались. Ну действительно, если абхазы подрались с грузинами – при чём здесь РФ? Про Карабах – тем более "ни при чём". И так далее.

Ещё раз: все прекрасно знали, что к чему, но было очень удобно отвернуться. Уж слишком сладким был пирог.

Читайте также Затянувшееся расставание с империей – история и перспектива

А потом в Москве решили, что им можно всё.

Сначала попробовали в Грузии – прокатило. Потом в Украине в 2014 году – тоже, в общем-то, прокатило.

Но проблема в том, что ни в Грузии, ни в Украине не получилось того, чего хотелось – совсем не получилось.

Москва хотела смены власти и создания марионеточных режимов, полностью от неё зависящих. Минимум на уровне Лукашенко, хотя и этот уровень вряд ли бы их удовлетворил в случае "успеха". Очень хотелось образования нового союзного государства – аккурат к столетию образования старого.

Хотелось, чтобы в мире "уважали и боялись" – по-настоящему боялись, а не как городского сумасшедшего, который бегает по улицам, и неизвестно, что он выкинет. Отсюда и эти "мы только бровь поднимем" и прочие фантазии.

И это из той серии случаев, когда хотеть оказалось вредно – очень вредно.

Хотели создать "мировую державу", а попали в чёрный список стран-изгоев.

Причём далеко не только для стран Запада. В том же Пекине, Дели и Анкаре сегодня воспринимают РФ как страну, за счёт которой можно поживиться.

Да что там Пекин – все те, кто должен был присягать Путину в Кремле в декабре 2022 года, сейчас смотрят на РФ как на источник халявы. "У русских всё по дешёвке – почему бы не воспользоваться?". Это ж надо довести страну до такого состояния.

И вот на этом фоне новость о том, что IJF официально разрешила российским дзюдоистам выступать под российским флагом и с гимном, вызвала у меня лишь ухмылку.

А тем, кто надеется, что одна ласточка в ноябре может принести весну, – флаг в руки.

Поэтому – верим в ВСУ. Слава Украине!

Оригинал

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net