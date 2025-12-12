Гаряча фаза війни Росії проти України може тривати ще багато місяців чи років. А може перейти у стадію "заморозки" умовно хоч завтра – причому дуже різко і непередбачувано. Однак українці давно і добре знають, що це не закінчення війни, а лише її трансформація в іншу форму. Бо світ дозволив злочинцю в Кремлі вдруге поцілити на створення нової імперії, яка (в його хворій уяві) неможлива без України.

Тому чисельність ЗСУ навіть після війни має становити 800 000 військових – на цьому пункті мирного плану наполягає президент Володимир Зеленський. Але навіть удвічі менша армія – у 400 000 військових – стане надзвичайно важким фінансовим тягарем у "мирний час". Чому закінчення війни – це величезна загроза для українського ОПК? Які мають бути заплати у військових та звідки на все це брати гроші?