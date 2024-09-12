В США состоялись дебаты между вице-президентом Камалой Харрис и бывшим президентом Дональдом Трампом. Опрос зарегистрированных избирателей CNN показал победу Харрис над Трампом 63% против 37%.

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Харрис выглядела и звучала более уверенно, говорит LIGA.net руководитель программы Северная Америка в Украинской призме Александр Краев. Ей удалось вывести Трампа на эмоции, хотя он долго сдерживался.

Дебаты показали, что ни Харрис, ни Трамп не готовы еще больше давить на Россию, чтобы пошла на мир в Украине, объясняет научный сотрудник Atlantic Council Питер Дикинсон. Но, безусловно, для Украины лучшим кандидатом является Харрис.

Как кандидаты планируют решать вопросы российской агрессии и почему Трамп подсказал Кремлю, что ядерный шантаж работает, – LIGA.net разбирала с экспертами последствия дебатов для Украины.

Харрис и Трамп хотят еще одни дебаты

Слишком рано говорить, изменили ли дебаты шансы кандидатов на победу, говорит LIGA.net Краев.

Первые опросы показывают, что Харрис показала себя лучше, больше понравилась американцам – даже многим республиканцам. Но Трамп остался при своих процентах, говорит Краев.

"Харрис отработала программу на "очень хорошо". Применила против Трампа его оружие – вызвала на эмоции, буквально провоцировала с первых минут. Достаточно жестко проходила по его политике, по заявлениям", – добавил он.

Для нее дебаты были успешными, поэтому команда Харрис хочет организовать следующие.

Трампу, по его словам, следующие также нужны, хотя причина – другая. Он понимает, что не дотянул, мог гораздо лучше выступить: "Для Харрис возможные новые дебаты закрепят ее тенденцию роста. Для Трампа это будет попытка отыграться".

Трамп и Харрис (Фото: EPA-EFE/DEMETRIUS FREEMAN/POOL)

"Харрис на дебатах выглядела более убедительно и уверенно", – соглашается научный сотрудник Atlantic Council Питер Дикинсон.

После первой рекламной паузы Трамп сорвался. Было видно, что именно Харрис контролирует информационную повестку дня, о чем говорят, в каком порядке, несмотря на то, что спрашивали модераторы.

Харрис смогли подловить на некоторых проблемных моментах в работе администрации Джо Байдена, продолжает Краев.

"Она много говорила, что имеет план – по миграции, по макрофинансовой политике, по экономике, по социальной политике. Но ни одного не представила. Не очевидно, что она подразумевает, когда говорит о планах", – говорит Краев.

Трамп первые 30 минут играл не так, как к этому привык – максимально уважительно относился к модераторам, выдерживал тайм-лимиты, не перебивал, не перекрикивал.

Когда же Харрис смогла его спровоцировать, это уже был классический Трамп, которого начали ловить на многочисленных фейках, говорит Краев: "Многое из озвученного на дебатах он говорил раньше своим избирателям, которым это было ок. Но это было не ок модераторам дебатов".

К примеру, слова о том, что мигранты из Гаити едят кошек и собак на улицах в городе Спрингфилд. Или что есть приказ убивать детей на девятом месяце беременности. Простая проверка фактов модераторами разрушала моментально такие аргументы – на этом Трамп попадался чаще всего.

Трамп готов договориться с Путиным за счет Украины

Для Украины лучшим кандидатом является Харрис, потому что Трамп снова подтвердил, что для него главное договориться с Путиным и завершить войну, даже за счет территориальных потерь Киева, говорит Дикинсон.

Трамп зациклился, что нужно говорить с Путиным и Зеленским, подтверждает Краев: "Он верит, что единственный путь к завершению войны – позвонить обоим, и тогда внезапно как-то все будет хорошо".

Дважды ведущий спросил Трампа, готов ли он поддержать победу Украины, и тот оставался на своем: готов поддержать завершение войны.

"Трамп готов идти на уступки за счет Украины. Харрис говорила правильные вещи, что Украина защищает не только себя, а Европу, что это вопрос геостратегический, то есть демократия борется против диктатуры, свобода против рабства, поэтому Киев должен победить", – говорит Краев.

Подход Харрис к помощи Украине будет продолжением политики Байдена, считает Дикинсон. Возможно, она ее даже увеличит. Для Трампа главное завершить войну, даже за счет украинских территорий.

"Трамп может предложить России заморозку войны с фактическим сохранением за Москвой Крыма и, возможно, Донбасса, а на Украину будет давить одновременно через уменьшения поставок оружия", – говорит аналитик Atlantic Council.

Трамп несколько раз говорил о ядерном оружии. Он убежден, что Путин его применит, добавляет Краев: "Фактически он дал россиянам козырь. Мол, я верю в ваш ядерный шантаж, боюсь его, можете на меня давить".

Ни Харрис, ни Трамп не готовы принуждать Путина к миру

Ни Харрис, ни тем более Трамп не готовы еще больше давить на Россию, чтобы пошла на мир в Украине, считает Дикинсон. Более того, Трамп готов давить на Киев. Это мы услышали из их ответов.

Давить на Москву не будет ни один из них, соглашается Краев. Единственное, что может убедить Путина остановиться, – если американцы и другие западные союзники будут намного больше помогать Украине, или привлекут к процессу Китай: "Давление на РФ из других стран может подтолкнуть россиян остановиться".

Сами по себе Штаты в этом не разберутся, продолжает он. Им нужно объединить вокруг себя Европу, затащить в Альянс Украину и предоставить Киеву все необходимое оружие: "Ну, и главное – продолжить давить на Китай, потому что без Пекина ничего с Москвой не получится сделать".

После этих дебатов похоже, что победа Харрис будет лучшим сценарием развития событий для Украины, говорит Краев. Несмотря на то, что ранее Трамп несколько раз заявлял, что сделал бы для Киева больше, чем Байден – дал бы вдвое больше денег, больше оружия и не задерживал бы его снабжение – сейчас его заявления указывают на желание договориться с Путиным.

С ним соглашается Дикинсон, который считает, что дебаты еще раз показали, что для Украины лучшим кандидатом является Харрис. Потому что, очевидно, Трамп хочет остановить войну за счет Украины.