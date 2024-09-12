У США відбулися дебати між віцепрезиденткою Камалою Гарріс та колишнім президентом Дональдом Трампом. Опитування зареєстрованих виборців CNN показало перемогу Гарріс над Трампом 63% проти 37%.

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Гарріс виглядала та звучала впевненіше, каже LIGA.net керівник програми Північна Aмерика в Українській призмі Олександр Краєв. Їй вдалося вивести Трампа на емоції, хоча він довго стримувався.

Дебати показали, що ані Гарріс, ані Трамп не готові ще більше тиснути на Росію, щоб пішла на мир в Україні, пояснює LIGA.net науковий співробітник Atlantic Council Пітер Дікінсон. Але, безумовно, для України кращим кандидатом є Гарріс.

Як кандидати планують розв'язувати питання російської агресії та чому Трамп підказав Кремлю, що ядерний шантаж працює, – LIGA.net розбирала з експертами наслідки дебатів для України.

Гарріс і Трамп хочуть ще одні дебати

Зарано говорити, чи змінили дебати шанси кандидатів на перемогу, каже LIGA.net Краєв.

Перші опитування вказують, що Гарріс себе показала краще, більше сподобалася американцям – навіть багатьом республіканцям. Але Трамп залишився зі своїми відсотками, каже Краєв.

"Гарріс відпрацювала програму на "дуже добре". Застосувала проти Трампа його зброю – викликала на емоції, буквально провокувала з перших хвилин. Достатньо жорстко проходилася по його політиці, по заявах", – додає він.

Для неї дебати були успішними, тож команда Гарріс хоче організувати наступні.

Трампу, за його словами, наступні також потрібні, хоча причина – інша. Він розуміє, що не дотягнув, міг значно краще виступити: "Для Гарріс можливі нові дебати закріплять її тенденцію росту. Для Трампа це буде спроба відігратись".

Трамп і Гарріс (Фото: EPA-EFE/DEMETRIUS FREEMAN / POOL)

"Гарріс на дебатах виглядала переконливіше та впевненіше", – погоджується науковий співробітник Atlantic Council Пітер Дікінсон.

Після першої рекламної паузи Трамп зірвався. Було видно, що саме Гарріс контролює інформаційний порядок денний, про що говорять, в якому порядку, попри те, що запитували модератори.

Гарріс змогли підловити на деяких проблемних моментах в роботі адміністрації Джо Байдена, продовжує Краєв.

"Вона багато говорила, що має план – по міграції, по макрофінансовій політиці, по економіці, по соціальній політиці. Але жодного не представила. Не очевидно, що вона має на увазі, коли говорить про плани", – каже Краєв.

Трамп перші 30 хвилин він грав не так, як до того звик – максимально поважно ставився до модераторів, витримував тайм-ліміт, не перебивав, не перекрикував.

Коли ж Гарріс змогла його спровокувати, це вже був класичний Трамп, якого почали ловити на численних фейках, каже Краєв: "Багато з озвученого на дебатах, він казав раніше своїм виборцям, яким це було ок. Але це було не ок модераторам дебатів".

Наприклада, слова про те, що мігранти з Гаїті їдять кішок і собак на вулицях в місті Спрінгфілд. Чи що є наказ вбивати дітей на дев’ятому місяці вагітності. Проста перевірка фактів модераторами руйнувала вмить такі аргументи – на цьому Трамп попадався найчастіше.

Трамп готовий домовитися з Путіним коштом України

Для України кращим кандидатом є Гарріс, бо Трамп знову підтвердив, що для нього головне домовитися з Путіним і завершити війну, навіть коштом територіальних втрат Києва, каже Дікінсон.

Трамп зациклився, що треба говорити з Путіним та Зеленським, підтверджує Краєв: "Він вірить, що єдиний шлях до завершення війни – подзвонити обом, і тоді раптово якось все стане гаразд".

Двічі ведучий запитав Трампа, чи готовий він підтримати перемогу України, і той залишався на своєму: він готовий підтримати завершення війни.

"Трамп готовий йти на поступки коштом України. Гарріс натомість казала правильні речі, що Україна захищає не лише себе, а Європу, що це питання геостратегічне, що демократія бореться проти диктатури, свобода проти рабства, тому Київ має перемогти", – каже Краєв.

Підхід Гарріс до допомоги Україні буде продовженням політики Байдена, вважає Дікінсон. Можливо, вона її дещо навіть збільшить. Для Трампа головне завершити війну, навіть коштом українських територій.

"Трамп може запропонувати Росії замороження війни з фактичним збереженням за Москвою Криму та, можливо, Донбасу, а на Україну буде тиснути водночас через зменшення постачань зброї", – каже аналітик Atlantic Council.

Трамп кілька разів говорив про ядерну зброю. Він переконаний, що Путін її застосує, додає Краєв: "Фактично він дав росіянам козир. Мовляв, я вірю у ваш ядерний шантаж, боюся його, можете на мене ним давити".

Ні Гарріс, ні Трамп не готові примушувати Путіна до миру

Ні Гарріс, ні тим паче Трамп не готові ще більше тиснути на Росію, щоб пішла на мир в Україні, вважає Дікінсон. Ба більше, Трамп готовий тиснути на Київ. Це ми почули з їх відповідей.

Тиснути на Москву не буде жоден, погоджується Краєв. Єдине, що може переконати Путіна зупинитися – якщо американці та інші західні союзники значно більше допомагатимуть Україні, або залучать до процесу Китай: "Тиск на РФ з інших країн може підштовхнути росіян зупинитися".

Самі по собі Штати в цьому не розберуться, веде далі він. Їм треба об'єднати довкола себе Європу, затягти у Північноатлантичний альянс Україну та надати Києву всю необхідну зброю:" Ну, і головне – продовжити тиснути на Китай, бо без Пекіну нічого з Москвою не вдасться зробити".

Після цих дебатів виглядає, що перемога Гарріс буде кращим сценарієм розвитку подій для України, каже Краєв. Попри те, що раніше Трамп декілька разів заявляв, що зробив би для Києва більше, ніж Байден – дав би вдвічі більше грошей, більше зброї та не затримував би її постачання – зараз його заяви вказують на бажання домовитися з Путіним.

Із ним погоджується Дікінсон, який вважає, що дебати ще раз показали, що для України кращим кандидатом є Гарріс. Тому що, очевидно, Трамп хоче зупинити війну коштом України.