Президент Дональд Трамп зол на российского диктатора Владимира Путина и восстанавливает военную помощь Украине, пишут западные медиа. Это – на фоне провала разговора между ними, российского наступления на фронте и обстрелов украинских городов.

Путин настроен победить Украину, несмотря на то, сколько россиян придется положить, и установить российскую сферу влияния в Европе. Колебания Трампа способствуют ему. И очень мешают Украине, хотя ее зависимость от оружия из США значительно снизилась.

LIGA.net перечитала The New York Times, The Washington Post, The Economist, The Atlantic: пересказываем пять ключевых выводов об изменениях настроений Трампа.

Как Трамп меняет курс на более жесткий к России