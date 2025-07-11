Президент Дональд Трамп злий на російського диктатора Володимира Путіна і відновлює військову допомогу Україні, пишуть західні медіа. Це – на тлі провалу розмови між ними, російського наступу на фронті та обстрілів українських міст.

Путін налаштований перемогти Україну, попри те, скільки росіян доведеться покласти, і встановити російську сферу впливу в Європі. Коливання Трампа сприяють йому. І дуже заважають Україні, хоча її залежність від зброї США значно знизилась.

LIGA.net перечитала The New York Times, The Washington Post, The Economist, The Atlantic: переказуємо п’ять ключових висновків щодо зміни настроїв Трампа.

Як Трамп змінює курс на жорсткіший до Росії

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