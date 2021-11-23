Третий Майдан. Станет ли вагнергейт "спусковым крючком" для обвала рейтинга Зеленского

Социологи считают, что из-за вагнергейта украинцы не выйдут на Майдан. Но избиратели могут разочароваться в Зеленском

После расследования Bellingcat оппозиция пытается вывести людей на акции протеста и ставит ультиматумы Владимиру Зеленскому. LIGA.net пообщалась с социологами: повлияет ли вагнергейт на рейтинги власти и станет ли возможный срыв спецоперации по задержанию наемников ЧВК Вагнера "спусковым крючком" для украинцев и третьего Майдана.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 17 ноября вышло расследование Bellingcat о срыве спецоперации Украины по задержанию "вагнеровцев". Согласно ему, спецоперация должна была завершиться принудительной посадкой самолета с боевиками в Украине. Но в последний момент разведчики встретились с политическим руководством, и операцию "перенесли".

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Экс-руководитель Главного управления разведки Василий Бурба заявил Bellingcat, что отложить операцию на неделю предложил глава Офиса президента Андрей Ермак. Именно тогда Зеленский достиг соглашения о прекращении огня на Донбассе. По словам Бурбы, ОП считал, что если спецоперация будет продолжаться по плану и завершится задержаниями 25 июля, тишина на Донбассе установлена не будет.

Расследование журналистов активно подхватили оппозиционные силы. В Европейской солидарности призвали создать новую временную следственную комиссию Верховной Рады для расследования обстоятельств вокруг срыва спецоперации.

К критике властей за срыв спецоперации присоединился экс-спикер Дмитрий Разумков. Политик посоветовал Зеленскому отстранить Ермака на время расследования, а также "проверить всех на детекторе лжи".

Разумков сделал это заявление в эфире телеканала Украина 24, входящего в медиахолдинг олигарха Рината Ахметова. Его информационные ресурсы активно освещают тему вагнергейта и посвящают этому целые телемарафоны. В частности, Савик Шустер пригласил к себе в студию Бурбу, который в деталях рассказал о срыве спецоперации.

21 ноября участники акции ко Дню достоинства и свободы пытались попасть под Офис президента. Большинство из них не пустила полиция. Люди скандировали "Пропускай" и "Зелю геть", а также потребовали отставки Ермака в течение 10 дней. В противном случае – грозили бессрочной акцией протеста с требованием импичмента Зеленского.

На Майдане был размещен большой баннер с портретами Зеленского/Ермака и надписью "Их ложь унижает. Защитим наше достоинство".

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Опрошенные LIGA.net социологи считают, что вагнергейт особо не повлияет на рейтинги власти.

Замдиректора социологической группы Рейтинг Любомир Мысив напомнил LIGA.net, что срыв спецоперации обсуждается уже больше года, и эта тема стала триггером для критики власти со стороны оппозиции, которая за власть и так не голосует. Речь, в первую очередь, о патриотическом крыле.

Для большинства избирателей Слуги народа, говорит социолог, вагнергейт не сильно повлиял на доверие к Зеленскому.

В середине октября Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос, согласно которому 47% ничего не знали о срыве операции. Только 39,5% респондентов полагают, что срыв произошел из-за слива информации высшим руководством Украины.

По словам замдиректора КМИС Антона Грушецкого, публикация Bellingcat была подана "в дипломатических тонах", поэтому для тех, кто и раньше считал власть виновной в срыве операции, ничего нового не было. А те, кто ничего не слышал, в расследовании не нашли категорических выводов, что именно Зеленский лично "слил" операцию.

"Если людям задать вопрос, что для них важнее: продолжать спецоперацию или отложить ее, но увеличить шанс на перемирие, которое сохранило бы жизни военных, то уверяю вас: большинство выберет второе", — считает Грушецкий.

Само по себе событие не влияет на рейтинги власти, говорит LIGA.net и замдиректора Центра Разумкова Михаил Мищенко.

"Власти нужно активизироваться не в плане опровержения версий оппозиции, а в социальной и экономической сферах. Это вопросы тарифов, отопления и дефицита топлива", — считает социолог.

Вагнергейт может стать лишь одним из факторов, который подтолкнет избирателя к разочарованию Зеленским, прогнозирует Мысив.

"Но вопрос в альтернативе Зеленскому. Избиратели ее не видят. Вагнергейт – одна из песчинок в общем комплексе проблем. Можно продолжать раскачивать ситуацию и довести до увольнения, к примеру, Ермака. Но это не будет критическим для избирателя Зеленского", — добавляет он.

По мнению Мысива, для избирателя Зеленского критичен вопрос экономики: "И разочарование в президенте может наступить, если люди увидят, что он не изменил страну и не выполнил свои главные обещания".

"Для людей важно наличие политической альтернативы. Сейчас с ней большие проблемы. Если Зеленским не удовлетворены, то в массовом сознании возникает вопрос: кто вместо него", — считает Мищенко.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Предусловий для больших протестных акций и тем более Майдана на данный момент нет, считают социологи.

"Нет единой системной оппозиции, которая могла бы вывести людей на улицы. Оппозиция разделена на два противоположных электоральных поля, – объясняет Мысив. – Но могут быть массовые экономические протесты, если тарифы поднимутся настолько, что люди не смогут оплачивать счета. На фоне экономических проблем любая тема, включая вагнергейт, может стать спусковым крючком для протестов".

В 2013-м таким триггером было избиение студентов на Майдане. "Тогда основным мотивом людей была несправедливость. Это самый главный триггер, который заставит выйти украинца на улицу", — считает Мысив.

Кроме того, в 2013-м уровень доверия к оппозиции был выше уровня доверия к Виктору Януковичу. "А сейчас мы видим, что уровень доверия к Зеленскому снижается, но по сравнению с основными оппозиционными политиками он значительно выше", — объясняет Мищенко.

По словам Мысива, замены Зеленскому на данном этапе нет.

"Общество изменилось в своих ожиданиях, – резюмирует он. – Оно не хочет голосовать за старых политиков. Абсолютно новых оно тоже не хочет. А тех, кто им нужен, на горизонте с существенным рейтингом нет".

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