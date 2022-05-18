У Кремля осталась пара недель для атаки, конец эры McDonald's в РФ. Обзор западных медиа

Наступление РФ в Донбассе постепенно замедляется, сил хватит еще на несколько недель; Россию будут выдавливать из мировых энергетических рынков; закрытие McDonald's после 32 лет работы – символ несбывшихся надежд.

Что иностранная пресса пишет о войне России против Украины: обзор LIGA.net.



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The Economist: Российская армия исчерпала свой потенциал в Украине. Снова

Армия Владимира Путина собирает силы возле Изюма, но отступает от Харькова. Прошло больше месяца с тех пор, как россияне проиграли битву за Киев и перебросили войска на восток Украины. Идея заключалась в том, чтобы там оцепить силы украинцев, пишет The Economist.

Положительных результатов сейчас — минимум. Да, России удалось захватить почти полностью Луганскую область и собрать силы вокруг хорошо защищенного Северодонецка. Скорость продвижения — 1-2 км в день. Потери огромные. Война превратилась в артиллерийские дуэли. Значительная часть Донецкой области остается под контролем Украины.

Военная наука предполагает, что для удачного наступления силы россиян должно быть в три раза больше чем украинцев. России до этого далеко. Армия РФ потеряла треть боевого потенциала, собранного вокруг Украины 24 февраля. Российские подразделения недоукомплектованы. Даже если они смогут зайти в Славянск, Северодонецк и Краматорск, бои в городских условиях еще больше снизят их боеспособность.

Издание цитирует одного из неназванных западных чиновников, который констатировал: армия РФ совершает одни и те же тактические ошибки все время, яркий пример — потери при форсировании Северского Донца.

В свою очередь победы подбадривают украинцев. Под Северодонецком они продолжают наносить врагу потери. Харьков деблокирован, россиян отбросили от него на десятки километров, кое-где и до границы РФ. Это чревато для русских цепей снабжения и группировки под Изюмом.

После всех одобрений в Сенате и Конгрессе США помощь Украине теперь равна $54 млрд, что эквивалентно 7% оборонного бюджета Америки.

Эксперты уверены: время работает на Украину, оружие идет, и если Кремль не объявит общую мобилизацию, наступательный потенциал закончится через несколько недель, а украинцы смогут контратаковать по всему фронту.

Пока все согласны: на фронте — паритет, наступать украинцы смогут, но это не будет просто, ведь россияне готовятся к обороне в Херсонской, Николаевской и Запорожской областях. Украинцы встречают эти предсказания с оптимизмом. В конце концов их уже недооценили раньше.

Business Insider: Россия, вероятно, будет навсегда исключена из глобальных энергетических рынков

Россия, вероятно, будет навсегда отстранена от глобальных энергетических рынков, как только Европа сможет работать без нефти и газа, заявляют руководители энергетического сектора. Мэг О'Нил, генеральный директор австралийской Woodside Petroleum, заявила об этом на энергетической конференции в Брисбене во вторник, пишет Business Insider.

"Европейцы после Второй мировой войны думали, что войны на европейской земле никогда больше не будет. Я думаю, случившееся настолько шокирующее для них, что они не будут больше пытаться успокоить себя по поводу торговли с Россией в будущем", — сказала она.

Комментарий О'Нил прозвучал именно тогда, когда ЕС приближается к постепенному эмбарго на российскую нефть, которую США уже запретили. Европейские страны также стремятся снизить свою зависимость от российского природного газа и закупать его у третьей стороны.

Европа не единственная пытается найти альтернативу российской энергетике. Производители сжиженного природного газа в Австралии могут помочь закрыть спрос в Азии, как только Россия выйдет из мировой сети поставок.

Мир не позволит России вернуться на глобальные рынки, если президент Путин не "передумает по поводу войны", а это маловероятно, считает Кори Джадд, операционный директор австралийского филиала Chevron.

"Должен произойти определенный моральный переход, — объясняет Джадд. — Это не про энергетику. Это был социальный шаг, поскольку люди признали деструктивную природу конфликта (войны России)".

Bloomberg: Выход из России McDonalds — символ окончания эры больших надежд

Когда первые узнаваемые золотые арки McDonald's появились на Пушкинской площади в Москве в 1990 году, всем было все равно, что на дворе зима. Люди выстроились в огромные очереди, чтобы отведать "запрещенку" — ранее запрещенные в СССР бургеры, пишет Bloomberg.

В понедельник, 16 мая, руководство корпорации заявило, что продает свой бизнес в России. Это гораздо более радикальный шаг, чем временное прекращение работы, которое было объявлено через две недели после путинского вторжения в Украину: работники продолжают получать зарплату, компания просто "сделает паузу" и впоследствии вернется на рынок. Так же поступили и другие компании. Теперь все они выходят из РФ до конца.

Генеральный директор McDonald's Крис Кемпчински напомнил, что вход компании на российский рынок 32 года назад был триумфом надежды на страну, открывавшуюся миру после десятилетий изоляции. Сейчас руководство довольно долго спорило, что делать, но гуманитарный кризис в Украине сделал выбор за компанию. Для McDonald's, строившего бренд на максимально широком распространении, это беспрецедентный шаг.

Том Фридман, журналист The New York Times, сказал: две страны, в которых есть McDonald's, не могут воевать друг с другом. Это, вероятно, правда. Поскольку страны без верховенства права, чьи лидеры сидят на должностях пожизненно и никому не подотчетны, способны на безумные вещи.

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