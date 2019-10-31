Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Улица против власти. Четыре примера борьбы за свои права с #ВластьЭтоМы

Улица против власти. Четыре примера борьбы за свои права с #ВластьЭтоМы - Фото
Акция против назначения Портнова (фото - LIGA.net)
Валерия Кондратова
31.10.2019, 14:00

Как украинские студенты заставляют власть считаться со своим мнением: самые громкие акции протеста

Чтобы влиять на решения власти, совсем не обязательно идти в политику (хотя это тоже вариант, и мы подробно писали об этом здесь: #ВластьЭтоМы. Как попасть в Раду в обход олигархов: восемь лайфхаков от депутатов и здесь: Пробиться в Раду: как стать помощником депутата. #ВластьЭтоМы). Иногда достаточно иметь четкую позицию и азарт отстаивать свои интересы. Яркий пример - украинское студенческое движение, которое не раз заставляло власть считаться со своей позицией. И вот четыре самых известных примера.

Революция на граните: начало конца "совка"

Студенческая революция на граните считается первым успешным завершением акции протестов последних лет Советского Союза.

2 октября 1990 года студенты Киева, Львова и Днепра собрались на Майдане (на тот момент он назывался площадью Октябрьской революции) и объявили голодовку, выдвигая СССР пять условий. Они требовали: провести перевыборы Верховного Совета УССР на многопартийной основе - чтобы вытеснить монополию коммунистов из власти; не допустить подписание нового союзного договора с республиками СССР - это означало бы крах надежд на независимость Украины; прекратить участие украинцев в войнах на чужих территориях - вот оно, одно из основных наших отличий от России; национализировать имущество Компартии и отправить в отставку председателя совмина УССР Виталия Масола.

Акцию организовали Украинский студенческий союз, который тогда возглавлял Олесь Доний, и Студенческое братство Львова во главе с Маркияном Иващишиным. Студентов из восточных регионов представлял Олег Барков - глава УСС Днепродзержинска.

Читайте также
Продажа Vodafone Ukraine и рост в рейтинге Doing Business. Что вам надо знать этим утром 25.10.2019Левые или правые. Вы понимаете разницу между ними? А сами вы кто? #ВластьЭтоМы 24.10.2019"Их надо дрючить". Что делать, чтобы чиновник вас услышал #ВластьЭтоМы 03.10.2019

Количество голодающих росло с каждым днем. В первый день на Майдан вышли 108 студентов, в числе которых несколько известных сегодня украинцев: писатели Оксана Забужко, Александр Ирванец, Тарас Прохасько, политики Вячеслав Кириленко, Остап Семерак, Павел Розенко, Олег Тягнибок. Через неделю их было уже 158 человек. В палаточном городке, разбитом на Майдане, поселились несколько сотен жителей.

17 октября Олесь Доний зачитал требования студентов перед депутатами Верховного Совета. Все требования были удовлетворены!

"Это была именно студенческая революция, а не какая-то анонимная, - вспоминал в последнюю годовщину революции Доний. - Забастовали все вузы и средние учебные заведения Киева. Студенческие лидеры сами руководили протестными акциями... Мы боролись за Украину и стали камешком на дороге к независимости... Не любите, чтобы решения принимали за вас? Учитесь, господа, принимать решения самостоятельно".

Читайте также: "Их надо дрючить". Что делать, чтобы чиновник вас услышал #ВластьЭтоМы

Оранжевая революция и Революция достоинства

Основу этих протестов, говорят социологи, составили не студенты. "Если брать возрастную структуру Революции достоинства, а у нас на Майдане были проведены три социологических исследования, то молодежь не была ее двигателем. Скорее, им стал средний класс и средний возраст", - говорит директор КМИС Владимир Паниотто. Но, хоть студенты и не были их двигателем, они стали очень активными участниками.

В ноябре 2013 года именно студенты первыми включились в акции протестов против приостановки евроинтеграции Украины (только с 30 ноября по 18 января, по данным Центра социальных и трудовых исследований, прошли 228 протестов с участием студентов). Они устраивали огромные пешие колонны от своих вузов до Майдана и открыто "бодались" с администрациями некоторых университетов, которые грозили им отчислением. И именно они придумали большинство ставших популярными кричалок: "Майдан - не каток, Украина - не совок", "Кто не скачет - тот москаль", "Чорні брови - карі очі, я до Путіна не хочу". Вслед за киевлянами забастовки объявили студенты из других городов.

Если бы не кровавый разгон мирной акции студентов ночью 30 ноября 2013 года, Революции достоинства могло и не быть. Но беспредел сотрудников милиции вывел на улицы сотни тысяч украинцев. 1 декабря в Киеве состоялось полумиллионное вече, протестующие заблокировали Майдан, Крещатик, заняли КГГА. Возле АП на Банковой произошел новый силовой разгон участников Евромайдана. Противостояние закончилось только в феврале - расстрелом "небесной сотни", а затем бегством Януковича и его окружения из Украины.

Читайте также: "Попал в политику на кофе-брейке". 7 шагов в Раду с #ВластьЭтоМы

"Портнов - под Ростов"

Недавняя и очень короткая студенческая акция протеста против Портнова. В июне 2019 года студенты Киевского национального университета им. Шевченко добились отмены приказа о восстановлении одиозного экс-замглавы Администрации президента времен Януковича в должности профессора кафедры конституционного права. Организаторы акции заявили, что начинают сидячий протест до тех пор, пока ректор университета Леонид Губерский не придет в университет и не заберет заявление с их требованиями.

"Губерский не хочет к нам выходить, потому устраиваемся поудобнее, мы остаемся здесь ночевать", - предупредили студенты.

Ректор сначала не отвечал на звонки студентов и журналистов, но поздно вечером 20 июня все же приехал к протестующим в красный корпус КНУ. После недолгого общения со студентами он извинился и отменил приказ о назначении Портнова.

Пройди тест и узнай: Как хорошо ты знаешь слуг народа. 10 сложных вопросов о Раде. #ВластьЭтоМы

Студенческий бунт: "Против деградации образования"

Эта масштабная кампания потребовала значительно больше времени, чем добиться увольнения Портнова, но и вовлекла гораздо больше активных студентов. Суммарно, короткими вспышками, она продолжалась с 2010 по 2013 годы и была направлена против принятия законопроектов о высшем образовании, которые навязывало правительство Азарова, министр Табачник и регионалы.

Студенческие организации посчитали, что предложенные новшества усилят коррупцию в вузах, позволят неограниченно повышать оплату за обучение студентам-контрактникам и ограничат студенческое самоуправление. Во всех крупных городах студенты выходили на митинги, огранизовывали пешие шествия, с лозунгами "Студент - не кріпак! Міністр – м...ак!", "Ми вам - революцію, ви нам - корупцію", "Зека на нари, тоді підем на пари". В итоге все попытки принять законопроекты (всего их было три), против которых выступили студенты, провалились. Каждый раз, когда власть собиралась их принимать, протестующим удавалось заставить отложить рассмотрение в стенах парламента.

Читайте также: #ВластьЭтоМы. Как попасть в Раду в обход олигархов: восемь лайфхаков от депутатов

Создание этого материала стало возможным благодаря поддержке американского народа в рамках программы USAID "Медийная программа в Украине", которая выполняется международной организацией Internews. Содержание материалов является исключительной ответственностью LIGA.net и необязательно отражает точку зрения USAID, правительства США и Internews.

Последние новости
 