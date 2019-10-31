Улица против власти. Четыре примера борьбы за свои права с #ВластьЭтоМы

Чтобы влиять на решения власти, совсем не обязательно идти в политику (хотя это тоже вариант, и мы подробно писали об этом здесь: #ВластьЭтоМы. Как попасть в Раду в обход олигархов: восемь лайфхаков от депутатов и здесь: Пробиться в Раду: как стать помощником депутата. #ВластьЭтоМы). Иногда достаточно иметь четкую позицию и азарт отстаивать свои интересы. Яркий пример - украинское студенческое движение, которое не раз заставляло власть считаться со своей позицией. И вот четыре самых известных примера.

Революция на граните: начало конца "совка"

Студенческая революция на граните считается первым успешным завершением акции протестов последних лет Советского Союза.

2 октября 1990 года студенты Киева, Львова и Днепра собрались на Майдане (на тот момент он назывался площадью Октябрьской революции) и объявили голодовку, выдвигая СССР пять условий. Они требовали: провести перевыборы Верховного Совета УССР на многопартийной основе - чтобы вытеснить монополию коммунистов из власти; не допустить подписание нового союзного договора с республиками СССР - это означало бы крах надежд на независимость Украины; прекратить участие украинцев в войнах на чужих территориях - вот оно, одно из основных наших отличий от России; национализировать имущество Компартии и отправить в отставку председателя совмина УССР Виталия Масола.

Акцию организовали Украинский студенческий союз, который тогда возглавлял Олесь Доний, и Студенческое братство Львова во главе с Маркияном Иващишиным. Студентов из восточных регионов представлял Олег Барков - глава УСС Днепродзержинска.

Количество голодающих росло с каждым днем. В первый день на Майдан вышли 108 студентов, в числе которых несколько известных сегодня украинцев: писатели Оксана Забужко, Александр Ирванец, Тарас Прохасько, политики Вячеслав Кириленко, Остап Семерак, Павел Розенко, Олег Тягнибок. Через неделю их было уже 158 человек. В палаточном городке, разбитом на Майдане, поселились несколько сотен жителей.

17 октября Олесь Доний зачитал требования студентов перед депутатами Верховного Совета. Все требования были удовлетворены!

"Это была именно студенческая революция, а не какая-то анонимная, - вспоминал в последнюю годовщину революции Доний. - Забастовали все вузы и средние учебные заведения Киева. Студенческие лидеры сами руководили протестными акциями... Мы боролись за Украину и стали камешком на дороге к независимости... Не любите, чтобы решения принимали за вас? Учитесь, господа, принимать решения самостоятельно".

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Оранжевая революция и Революция достоинства

Основу этих протестов, говорят социологи, составили не студенты. "Если брать возрастную структуру Революции достоинства, а у нас на Майдане были проведены три социологических исследования, то молодежь не была ее двигателем. Скорее, им стал средний класс и средний возраст", - говорит директор КМИС Владимир Паниотто. Но, хоть студенты и не были их двигателем, они стали очень активными участниками.

В ноябре 2013 года именно студенты первыми включились в акции протестов против приостановки евроинтеграции Украины (только с 30 ноября по 18 января, по данным Центра социальных и трудовых исследований, прошли 228 протестов с участием студентов). Они устраивали огромные пешие колонны от своих вузов до Майдана и открыто "бодались" с администрациями некоторых университетов, которые грозили им отчислением. И именно они придумали большинство ставших популярными кричалок: "Майдан - не каток, Украина - не совок", "Кто не скачет - тот москаль", "Чорні брови - карі очі, я до Путіна не хочу". Вслед за киевлянами забастовки объявили студенты из других городов.

Если бы не кровавый разгон мирной акции студентов ночью 30 ноября 2013 года, Революции достоинства могло и не быть. Но беспредел сотрудников милиции вывел на улицы сотни тысяч украинцев. 1 декабря в Киеве состоялось полумиллионное вече, протестующие заблокировали Майдан, Крещатик, заняли КГГА. Возле АП на Банковой произошел новый силовой разгон участников Евромайдана. Противостояние закончилось только в феврале - расстрелом "небесной сотни", а затем бегством Януковича и его окружения из Украины.

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"Портнов - под Ростов"

Недавняя и очень короткая студенческая акция протеста против Портнова. В июне 2019 года студенты Киевского национального университета им. Шевченко добились отмены приказа о восстановлении одиозного экс-замглавы Администрации президента времен Януковича в должности профессора кафедры конституционного права. Организаторы акции заявили, что начинают сидячий протест до тех пор, пока ректор университета Леонид Губерский не придет в университет и не заберет заявление с их требованиями.

"Губерский не хочет к нам выходить, потому устраиваемся поудобнее, мы остаемся здесь ночевать", - предупредили студенты.

Ректор сначала не отвечал на звонки студентов и журналистов, но поздно вечером 20 июня все же приехал к протестующим в красный корпус КНУ. После недолгого общения со студентами он извинился и отменил приказ о назначении Портнова.

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Студенческий бунт: "Против деградации образования"

Эта масштабная кампания потребовала значительно больше времени, чем добиться увольнения Портнова, но и вовлекла гораздо больше активных студентов. Суммарно, короткими вспышками, она продолжалась с 2010 по 2013 годы и была направлена против принятия законопроектов о высшем образовании, которые навязывало правительство Азарова, министр Табачник и регионалы.

Студенческие организации посчитали, что предложенные новшества усилят коррупцию в вузах, позволят неограниченно повышать оплату за обучение студентам-контрактникам и ограничат студенческое самоуправление. Во всех крупных городах студенты выходили на митинги, огранизовывали пешие шествия, с лозунгами "Студент - не кріпак! Міністр – м...ак!", "Ми вам - революцію, ви нам - корупцію", "Зека на нари, тоді підем на пари". В итоге все попытки принять законопроекты (всего их было три), против которых выступили студенты, провалились. Каждый раз, когда власть собиралась их принимать, протестующим удавалось заставить отложить рассмотрение в стенах парламента.

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Создание этого материала стало возможным благодаря поддержке американского народа в рамках программы USAID "Медийная программа в Украине", которая выполняется международной организацией Internews. Содержание материалов является исключительной ответственностью LIGA.net и необязательно отражает точку зрения USAID, правительства США и Internews.