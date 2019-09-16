ВластьЭтоМы. Как оттащить молодежь от гаджетов, научить лидерству и демократии

В Украине чуть больше 2% молодых людей являются членами общественных организаций, - для примера, в скандинавских странах этот показатель превышает 50%. Украинская молодежь игнорирует голосования: на президентских выборах на участках побывали до 43% людей 18-29 лет (мы подробно писали об этом здесь), на парламентских выбор сделали вообще только 27% (и вот к чему это привело). Пока явка на выборах в Украине продолжает падение, на выборах в Европарламент она наоборот стала самой высокой за последние 20 лет - возможно, за счет активности молодежи, которые делали выбор в пользу экологов, крайне правых и либеральных партий.

Как оттащить молодежь от гаджетов, научить лидерству, вовлечь в политическую жизнь страны и зачем нужны "уроки демократии"? Три эксперта в молодежной политике рассказали LIGA.net, в чем причина низкой активности поколения Z и что делать.





До 25% украинской молодежи утверждают, что занимаются волонтерством. Примерно столько же - в Европе. Но если по статистике мы почти одинаковы, то по структуре волонтерства мы далеко позади, и этот вопрос нужно отдельно изучать социологам. У нас дал 5 гривень на армию - считай, уже волонтер. А в США, например, на волонтерство тратят несколько часов в неделю. В Венгрии волонтерство обязательно в каждой школе, это нормально. В Украине пока только Киево-Могилянка пытается по этой логике ввести волонтерские часы.

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Явка украинской молодежи на выборах падает с 1991 года. И на последних выборах - тоже. В развитых странах мира, если на выборы идут перспективные кандидаты вроде Макрона во Франции или Трюдо в Канаде, среди молодежи происходит всплеск интереса, и она идет голосовать. Но у них совсем другая система гражданского образования. Во Франции и Канаде этому учат с детского сада и до университета включительно. В Украине отсутствуют даже базовые понятия гражданской ответственности. И это займет у нас не один год.

ШАГ ПЕРВЫЙ. Нужно поддержать реальные (а не фейковые) и перспективные молодежные организации, чтобы у молодежи была альтернатива. Самоорганизация поколения Z - утопия

По социологии министерства молодежи и спорта, только до 2,5% молодых людей входят в какие-то общественные организации. Что это означает? Что 98% никуда не включены. Они вечером приходят из школы или вуза, и у них только гаджеты, никакой общественной жизни. Как есть в Норвегии, где 80% молодежи очень активно задействованы в общественных организациях. Наша же цифра - в пределах статистической погрешности. Базовая проблема - нет молодежной инфраструктуры. На этом фоне какая-то самоорганизация молодежи - утопия.

Есть много инструментов, как это изменить. Сейчас Пласту (Юрий Юзич - глава набсовета) придется собирать деньги в гаржадском обществе. Типа как на Западе. Но гражданское общество на Западе есть, а у нас только начинает появляться. Для начала, государство должно создать возможность для работы молодежных организаций и гражданского общества вообще.

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National Democratic Institute (NDI) работает более чем в 70-ти странах и выучил одну вещь: для успеха демократии нужно, чтобы в демократические процессы вовлекались все группы населения - в том числе и молодежь.

Количество молодых депутатов (от 21 до 45 лет) в новом украинском парламенте увеличилось на 26% по сравнению с предыдущим созывом. Средний возраст Рады теперь - 41 год. А нового правительства - 39 лет. Это признаки того, что на самом деле украинская молодежь все же вовлечена в политику. И именно поэтому в президентской и парламентской кампаниях упор делался на соцсети и цифровую коммуникацию, увеличился прямой контакт с избирателем, задействованы новые виды распространения информации, идеи единства и оптимизма.

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Украинцы четко обозначили, что их будущее - демократия. По результатам соцопроса, проведенного NDI в мае, 88% украинцев сказали, что для Украины важно стать страной, в которой полностью действует демократия. Достичь этой цели можно лишь путем вовлечения населения во все аспекты политических процессов - заставив услышать каждый свой голос и добившись того, чтобы лидеры отвечали за свои обещания.

Но вообще активность молодежи – это глобальная проблема. В Украине, как и в любой другой стране мира, NDI ищет творческие подходы для того чтобы направить энергию молодежи в политику. Одновременно мы помогаем политическим партиям, гражданским организациям, законадательным и правительственным органам найти к ней новые подходы.

ШАГ ВТОРОЙ. Создавать больше "безопасных" мест, где украинская молодежь может общаться с представителями власти и выстраивать с ними здоровые отношения

Что делать? Вариантов много. Сначала - обучить молодежь лидерским навыкам, основам политики, гражданской активности, демократическим концепциям, отправным точкам политического участия и технологиям. Важно поддерживать молодежные инициативы, в том числе для решения конкретных проблем, и усилить взаимодействие политических лидеров всех возрастов. И, наконец, создавать больше "безопасных" мест, где молодежь может общаться с представителями власти и выстраивать с ними здоровые отношения.

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Cовременное поколение Z - совсем другое: более инновационное, идет в ногу с технологиями. Им интересно, они активны, вот только подход к таким подросткам нужен совсем другой. Поэтому все должно начинаться еще со школы.

Мы, например, пытаемся создавать в школах ученический парламент, и дальше не вмешиваемся, даем им развиваться самостоятельно. Мы хотим, чтобы парламент стал тем ключевым звеном, где молодые люди смогут себя реализовать как граждански ответственные украинцы.

Существует проблема небольших городов: когда подросток хочет что-то сделать, а учителя "присаживают" его на место. А ведь нужно наоборот. И чем больше в школах будет уроков гражданского образования, тем в будущем молодежь будет больше вовлечена в принятие решений.

ШАГ ТРЕТИЙ. Как дети в школу: учить гражданской ответственности нужно с детского сада и до университета. А может, и дольше. Потому что будущее - за молодежью

Активная молодежь - это двигатель будущих изменений. Это они совсем скоро будут строить государство. И именно они должны понимать, что такое демократия, равенство, возможности. У нас огромный потенциал. И хорошие кадры. Но не хватает сотрудничества и помощи. Часто общественные организации сталкиваются с тем, что их не воспринимают всерьез органы власти. Вплоть до конфликтов конфликты. Когда люди ходят делать что-то классное, начинать крутые проекты, работают, их все знают, а на местном уровне - нет банальной поддержки.

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Создание этого материала стало возможным благодаря поддержке американского народа в рамках программы USAID "Медийная программа в Украине", которая выполняется международной организацией Internews. Содержание материалов является исключительной ответственностью LIGA.net и необязательно отражает точку зрения USAID, правительства США и Internews.