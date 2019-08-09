ВластьЭтоМы. Зеленский сорвал джекпот: какой будет новая Рада

Выборы в Верховную Раду закончились, результат - объявлен. Монопольное большинство 250+ кресел в новом парламенте получает партия президента Владимира Зеленского, которой теперь даже не придется торговаться за коалицию (что может Слуга народа единолично, читайте здесь). Спойлер: даже для формирования Кабмина и назначения премьер-министра "слугам" никто не нужен. Второе место досталось Оппоплатформе - за Життя, которая заведет в Раду 43 депутата. Остальные три партии финишировали почти одновременно.

Феномен Зеленского: украинцы проголосовали за партию без лица и истории. Даже в тех округах, где десятилетиями выборы выигрывали "вечные" мажоритарщики с огромным влиянием, теперь победили ноунеймы из Слуги народа.

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"Эта Верховная Рада будет рекордной по количеству людей, у которых не было никакого управленческого опыта и которые не понимают, как работает государственная машина. И даже недельное обучение или серия тренингов этого изменить не смогут", - говорит глава КИУ Алексей Кошель. Ответственность за это он возлагает исключительно на партии, которые были в предыдущем составе Верховной Рады. Не стоило вести избирательные кампании в формате черного пиара, от которого люди за много лет устали: "Они примитивно отнеслись к избирателям и в том, что предлагали им не стратегии, а лозунги: газ дешевле, пенсии поднимем, земли не отдадим. И произошло протестное голосование".

Новая Рада - это выбор 14,7 миллионов украинцев: столько избирателей взяли бюллетени 21 июля. Официальная явка составила только 49,84%. Настолько низкой активности на выборах в истории парламентских выборов в Украине еще не было, говорит заместитель директора соцслужбы Центра Разумкова Михаил Мищенко. При этом до участков дошел только каждый четвертый молодой избиратель в возрасте 18-29 лет. Социологи утверждают, это было предсказуемо: лето и период отпусков совпали с мифом о том, что один голос ничего не решает.

Здесь вы можете прочитать, какой была явка на выборах президента: #ВластьЭтоМы. Почему Украиной до сих пор управляет поколение СССР

Партия Слуга народа лидировала среди избирателей всех возрастов, утверждают организаторы Национального экзитпола. Но больше всего - в группе самых молодых украинцев 18-29 лет. Проходной процент в этой группе получили также партия Голос, Евросолидарность и даже виртуальный проект Шария. Чем старше были избиратели, тем меньше они голосовали за Слугу народа и чаще - за Оппозиционную платформу, поддержка которой в категории 60+ превысила 30%. Шарий пропал с радаров в категории 40+.

Качество новой Верховной Рады зависит от того, останется ли она центром разработки и принятия законов, считает Кошель. Это вызов. "В том, что Слуга народа получит монобольшинство, есть и плюсы, и минусы, - говорит Кошель. - Один из ключевых плюсов: возможно, наконец парламент будет более системно поддерживать законопроекты Кабмина. Парламент восьмого созыва активно критиковал Гройсмана, но я не помню ни одного года, чтобы уровень поддержки его инициатив составлял более 40%. Это нелогично. В парламенте девятого созыва, скорее всего, поддержка будет выше. Но минус в том, что ключевые законопроекты теперь будут писаться не в парламенте, а на Банковой".

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Создание этого материала стало возможным благодаря поддержке американского народа в рамках программы USAID "Медийная программа в Украине", которая выполняется международной организацией Internews. Содержание материалов является исключительной ответственностью LIGA.net и необязательно отражает точку зрения USAID, правительства США и Internews.