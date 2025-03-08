Війна без США. Як Європі та Україні створити Стратегічні сили стримування Росії
Зміст:
Чи справді ЄС не може замінити США після призупинення постачання зброї? На що здатні країни Євросоюзу і як Україна може їх зміцнити? І нарешті – що саме насправді можуть означати гарантії безпеки для України?
Про все це спеціально для LIGA.net розмірковує директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак. Його аналітичний матеріал ми публікуємо у двох частинах. У першій йдеться про передумови нового геополітичного порядку.
Це друга частина — про конкретні кроки, які Європа може невідкладно зробити з Україною, як-то ядерне стримування Росії чи створення стратегічних сил оборони.
Переозброїти Європу і допомогти Україні. З чого почати?
Першим кроком має стати створення умов, коли Москва не зможе продовжувати війну.
Розблокуйте щоб читати далі
Щоб прочитати цей матеріал потрібно оформити підписку