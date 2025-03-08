Зміст:
  1. Переозброїти Європу і допомогти Україні. З чого почати?
  2. Ядерна зброя і перспектива Сил оборони Європи
  3. Якими мають бути повоєнні гарантії

Чи справді ЄС не може замінити США після призупинення постачання зброї? На що здатні країни Євросоюзу і як Україна може їх зміцнити? І нарешті – що саме насправді можуть означати гарантії безпеки для України?

Про все це спеціально для LIGA.net розмірковує директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак. Його аналітичний матеріал ми публікуємо у двох частинах. У першій йдеться про передумови нового геополітичного порядку.

Це друга частина — про конкретні кроки, які Європа може невідкладно зробити з Україною, як-то ядерне стримування Росії чи створення стратегічних сил оборони.

Переозброїти Європу і допомогти Україні. З чого почати?

Першим кроком має стати створення умов, коли Москва не зможе продовжувати війну.

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