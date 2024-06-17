Прорыв в небе и море. Как дешевые технологии меняют поле боя современной войны

LIGA.net запустила цикл статей первого вице-президента Национальной академии наук Украины Владимира Горбулина и директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентина Бадрака.

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Первую – о том, как российские атаки на Украину всколыхнули мировой рынок разработок ПВО и ПРО – вы можете прочесть по ссылке.

Вторая статья - анализ того, какую роль более дешевое и массовое вооружение играет в интенсивной войне на истощение.

Спойлер от LIGA.net: в воздухе все сложно – говорить о паритете с РФ на ближайшие год-два "просто несерьезно". А вот в море "произошла фантастика" – крылатые ракеты и морские дроны оттеснили когда-то расхваленный российский флот от Крыма и зажали под Новороссийском. Как это стало возможным? Обо всем этом – дальше.

Понятно, что вид войны на конкретном этапе зависит далеко не только от уровня технологий воюющих сторон и вооружений. На это влияет огромное количество факторов – от наличия ресурсов, мотивации и военной подготовки до количества тех же вооружений и инфраструктуры для их поддержки в готовности (восстановления, ремонта, модернизации, производства и т.п.). Даже личность полководца может стать ключевым фактором на каком-то этапе войны.

Однако не будет преувеличением и утверждение, что в войне в Украине в 2022-2024 годах именно уровень технологий вышел на первый план. Следовательно, именно этот аспект исследуется в данном материале.

Современная война характеризуется неслыханной интенсивностью и очень быстрыми технологическими изменениями. Война РФ против Украины в 2022-2024 годах показала, что ни одна страна не способна выдержать нынешний уровень интенсивности, и уже с 2022 года это вызвало соревнование двух мегаблоков в части способности "штамповать" практически бесчисленное количество вооружений и боеприпасов.

Это породило новые вызовы, связанные прежде всего со значительными трансформациями поля боя, и начало коренным образом менять тактику. И, наконец, эти технологические изменения уже влияют на стратегию современной войны и фактически формируют ее новый вид.

Показательно, что ключевым элементом изменений стала именно стоимость новых, дешевых вооружений, способных за счет массового применения истощать или уничтожать более ценные. Это ставит под вопрос способность длительное время эффективно вести высокотехнологичную войну, даже наиболее ресурсно богатыми странами мира.

"У России 20-кратное преимущество". Цена диктует тактику

Вследствие многих причин, в первую очередь из-за отсутствия должной подготовки Украины к широкомасштабной войне в плоскости перевооружения, украинское сопротивление 2022-2024 годов является комбинированной войной с тенденцией к наращиванию высокотехнологичных вооружений (за счет помощи внешних партнеров) и массовых, дешевых ВВТ в рамках развертывания отечественного ОПК.

Речь идет об одновременном использовании как дорогостоящих, достаточно технологичных систем, вроде комплексов ПРО Patriot с ракетами-перехватчиками PAC-3 комплекса Patriot стоимостью до $4 млн за штуку, так и относительно простых FPV-дронов стоимостью $500-700.

И то, и другое выдавало поразительные результаты.

Симбиоз использования нового высокотехнологичного, ценного и сравнительно дешевого, но быстро масштабируемого массового оружия углублялся с интенсивностью самой войны в течение 27 месяцев.

Больше всего на темпы наращивания относительно дешевых вооружений в Украине повлияли два взаимосвязанных фактора: дефицит других ВВТ и способность быстро самостоятельно развивать и масштабировать более простые и дешевые вооружения с элементами новейших инновационных решений – в наведении, передаче данных, ведении разведки, автоматизации и роботизации процессов управления оружием, в использовании новейших достижений материаловедения.

Это, например, касалось FPV-дронов и различных типов беспилотников, включая морские и наземные.

Количество FPV-дронов резко увеличилось в Силах обороны именно из-за необходимости покрытия дефицита артиллерии и боеприпасов. Но и здесь даже на уровне сравнения стоимости дронов и артбоеприпасов преимущество останется за дронами.

Если FPV-дрон ориентировочно обойдется в $500-700, и даже такой же дрон с тепловизором или системой автоматического захвата цели вряд ли будет стоить больше $2000, то стоимость 155-мм артснарядов, которые в начале большой войны можно было купить за $800, увеличилась за первый год вдвое, а к концу 2023 года уже была на уровне $5500, в 2024 году подскочила аж до $8000 за единицу. Стоимость одного 155-миллиметрового артбоеприпаса на конец 2023-го составила около $5500, а в феврале 2024-го – $8000.

Не менее показательно, что с начала выпуска в серию в 2000-х Пентагон покупал каждый американский снаряд M982 Excalibur за невероятные $100 000–150 000. Позже стоимость его несколько снизилась.

"Но, по состоянию на ноябрь 2013 года, армия США произвела только 700 боевых выстрелов снарядами Excalibur. Возможна ли такая интенсивность во время российско-украинской войны, когда противник выпускал иногда по 10 000 снарядов ежедневно?"

К тому же, во всем мире компоненты боеприпасов, например, порохи и метательные заряды, стали неожиданным дефицитом. И хотя дроны способны выполнить меньше половины функций артиллерии, их использование на практике если не компенсировало, то начало замещать средства артиллерии. Эффект от новейших ВВТ Силы обороны часто достигали за счет внезапности, неожиданного для противника использования и креативности в организации и проведении операций.

Со временем в результате удачной охоты беспилотные системы начали буквально давить и ощутимо уменьшать роль на поле боя танков и другой бронетехники, а также артиллерии, кораблей и многого другого традиционного вооружения. А учитывая рост возможностей автоматизации беспилотных авиационных комплексов (БАК), их использование стало более безопасным, чем, например, современные ПТРК.

Фото: KATERYNA KLOCHKO/EPA

Следовательно, усовершенствование управления БАК и других беспилотных платформ (морских роботизированных комплексов – МРК и наземных роботизированных комплексов – НРК) начало играть почти революционную роль в применении ВВТ в современной войне.

Развитие проходило двумя параллельными, но взаимосвязанными путями – воплощением более совершенного программирования и даже элементов искусственного интеллекта и усовершенствованием средств связи, передачи данных, устойчивости к РЭБ и самого дистанционного управления. Но стоимость комплекса всегда имела значение.

Противник Украины пошел по тому же пути.

Переход РФ к такой же комбинированной форме ведения войны был обусловлен большими потерями техники на поле боя, неготовностью экономики к линейному восполнению потерь техники, а также осознанием преимуществ новых, дешевых технологий.

К тому же Кремль начал понимать бесперспективность ставок на ракетную составляющую как на основной тип атакующих вооружений. Не отказываясь от ракет, он сделал их только вспомогательным оружием.

Использование нескольких тысяч высокоточных, дорогостоящих ракет (условно высокотехнологичных, поскольку определенная их часть, в том числе гиперзвуковые "Кинжал" и "Циркон", не подтвердила заявленные характеристики) не дало ожидаемого эффекта. По состоянию на май 2024 года речь идет о применении более 6000 ракет.

"Имея 20-кратное преимущество в дальности средств поражения, Россия не смогла достичь перелома в войне над противником, который имел в арсенале разве что модернизированные тактические ракеты "Точка" дальностью действия около 70 км, а позже еще небольшое количество переданных западными партнерами крылатых ракет Storm Shadow/SCALP-EG".

В значительной степени эффективность сопротивления была обеспечена появлением современных средств ПВО-ПРО западного производства и еще героической работой украинских зенитчиков. Но такой неожиданно низкий результат применения ракет заставил РФ ускорить отладку развернутого производства относительно дешевых средств разведки и поражения – беспилотных авиационных комплексов (БАК) семейств "Ланцет", "Орлан" и "Герань" (Shahed), дешевых FPV-дронов.

Ланцет (Фото: Милитарный)

Активный поиск дешевых средств поражения также привел РФ к модернизации и наращиванию производства управляемых авиационных бомб типа КАБ из УМПК. Здесь можно констатировать, что противник в небе даже раньше Украины начал применение асимметричной "москитной" стратегии, а именно, истощение ценных средств ПВО-ПРО массовым применением БАК "Герань" (Shahed), которые стоят несравнимо с ракетами ($20 000-40 000 за дрон).

Все российские вооружения, давшие ей преимущества на поле боя, относятся к не новому, не высокотехнологичному оружию, но обеспечение их массового использования дало результат.

Итак, во время войны РФ против Украины в 2022-2024 годах дроны превратились в универсальный тип высокоточного оружия. Это привело к всплеску поисков эффективных средств противодействия, в том числе оружия на новых физических принципах. Чем дальше идет война на истощение, тем более дешевые и массовые технологии будут играть роль.

При этом принципы остались неизменными: наибольшее значение имеют достижения в скорости точности разведки и в развитии высокоточных средств поражения, в плоскости точность-дальность.

Паритета не будет? Борьба за доминирование в небе

Боевой самолет остается одной из самых значимых платформ, обеспечивающих преимущества в современной войне.

В течение 27 месяцев масштабной российской войны в Украине сохранился традиционный характер боевых действий в модели противостояния "боевая авиация – наземные средства противодействия", где системное сбивание дорогостоящих самолетов стало возможным преимущественно благодаря применению сравнительно дорогих ракет современных ЗРК.

Хотя несистемные случаи также имели место во время этой войны – например, первое сбитие в апреле 2024-го дальнего стратегического бомбардировщика Ту-22МЗ с советского модернизированного ЗРК С-200 на расстоянии 308 км. Но и здесь стоит упомянуть несопоставимые потери: Ту-22М3 стоит около $290 млн.

"Если отбросить резонансные случаи, то и типичный месяц войны выглядит как насыщенным, так и достаточно угрожающим для авиации. Например, в течение мая 2024 года Силы обороны Украины уничтожили в небе над Донецкой областью по меньшей мере шесть российских штурмовиков Су-25".

Это сигнал об очень активном использовании авиации. Только за одни типичные сутки противник провел 37 авиаударов с применением 47 КАБов. В то же время постоянное активное применение боевой авиации является косвенным свидетельством острого дефицита боеприпасов к наиболее современным средствам противовоздушной обороны – сообщения о сбитии штурмовиков противника упоминают армейское ПВО, тогда как бомбардировщики Су-34 оставались недостижимыми.

Последствия попадания КАБ, Орехов (Фото: KATERYNA KLOCHKO/EPA)

Будь в Украине мощный парк современных боевых самолетов, парадигма соперничества за доминирование в небе могла бы быть совсем другой и, скорее всего, воспроизводила бы шаблоны войны третьего поколения в трансформированной технологической системе. Однако именно такой способ противодействия Украины оказал влияние на восприятие миром возможностей улучшения системы наземной защиты неба.

Что касается перспектив, то следует заметить, что в ожидании появления у ВС ВСУ самолетов F-16 в конце мая 2024 года в РФ запустили сообщения и кадры с истребителем Су-30СМ2 с ракетами большой дальности поражения Р-37М (до 300 км). При этом РФ имеет возможность оснастить ракетами "воздух-воздух" до 120 самолетов.

В условиях потребности Украины в не менее 150 самолетах (по оценке Воздушных сил), говорить о паритете с РФ в воздухе на ближайшие один-два года просто несерьезно. Однако несколько десятков самолетов, в случае желаемой комплектации, по некоторым направлениям могут достичь уменьшения применения противником КАБов.

В целом РФ имела несопоставимую по мощности и численности боевую авиацию. Но средства ПВО-ПРО продемонстрировали способность достаточно серьезного сдерживания. Доминирование РФ в небе имело место только в моменты острого дефицита боеприпасов в средствах ПВО-ПРО в СОУ.

Такие моменты как раз и показали значимость влияния самолетов на ход событий на войне. В частности, речь идет о способности обеспечивать продвижение войск вглубь Украины благодаря плотным бомбардировкам управляемыми авиабомбами (иногда в комплексе с артиллерийскими атаками), когда противник начал сбрасывать большое количество бомб на расстоянии более чем в 50 км от линии фронта.

Однако такие всплески доминирования сменялись всплесками потерь. После захвата Авдеевки в течение месяца ВКС РФ потеряли полтора десятка ценных бомбардировщиков, пару Су-35С и еще самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Все это может свидетельствовать об эффективном противодействии современным самолетам при наличии значительного количества средств ПВО-ПРО.

"Итак, несмотря на рост рисков при применении в современной войне, боевые самолеты сохранили свое положение на поле боя. Акценты будущего наверняка будут связаны с увеличением дальности применения вооружения боевой авиации. Война 2022 – 2024 годов ощутимо усилила роль средств ПВО-ПРО, развитие которых резко оживилось в мире".

А вот перспективы вертолетов боевой поддержки в современной войне пошатнулись. Использование армейской авиации стало гораздо более сложным и рискованным. Речь идет об обеих сторонах.

Вертолеты СОУ продолжали использовать (в том числе во время обороны севера Харьковской области в мае-2024), но только с огромным риском потерь. Огневое поражение осуществлялось со сверхмалых высот, почти исключительно с кабрированием, точность нередко не оправдывала рисков. Такие операции, как эвакуация военных из Мариуполя в 2022 году, в 2024 году были бы совершенно невозможны.

Также благодаря разнообразным средствам поражения, от ПЗРК до старых советских ЗРК (в 2022 году даже ПТРК) или восстановленных устаревших западных HAWK, было уничтожено огромное количество современных российских вертолетов. Например, Ка-52 – не менее 25-30% от всего имеющегося парка (один вертолет такого типа стоит более $16 млн). Правда, определенное количество вертолетов (да и самолетов) уничтожалось или выводилось из строя на аэродромах – преимущественно высокоточными средствами поражения.

Такая слишком большая уязвимость вертолетов на современном поле боя поставила под сомнение их дальнейшее развитие в качестве боевых платформ – без найденных новейших решений защиты от современных средств ПВО. Не исключено, что акценты в будущем будут смещаться в сторону создания и использования беспилотных вертолетов.

Загнали в Новороссийск. Борьба за доминирование в море

Может показаться фантастическим, но роль кораблей Черноморского флота РФ со второй половины 2023 года начала сводиться к пуску крылатых ракет "Калибр". Если учесть практическое отсутствие у Украины современных надводных кораблей, то преодоление доминирования противника в море действительно выглядит чудом.

Это начало происходить благодаря использованию крылатых ракет западного производства (хотя были и яркие эпизоды с четким упоминанием модернизированных крылатых ракет "Нептун" разработки ГосККБ "Луч") и морских беспилотников Службы безопасности и Главного управления разведки Минобороны Украины.

Уже в мае 2024 года при уничтожении корабля ЧФ РФ "Циклон", являвшегося носителем крылатых ракет "Калибр", в качестве оружия для ракетного удара назвали две американские баллистические ракеты ATACMS.

Поражение, выведение из строя или ликвидация кораблей ЧФ РФ производились с опорой на разведданные западных партнеров, иногда доразведку проводила агентура украинских спецслужб.

"Так или иначе, крылатые ракеты и морские дроны при поддержке мощной разведки оттеснили корабли ЧФ РФ от Крыма, зажали когда-то расхваленный флот под Новороссийском. И нанесли такой уровень поражения (по некоторым оценкам, более 25% состава ЧФ РФ), что практически сделали невозможными десантно-штурмовые операции с моря".

При удержании таких же темпов настанет день, когда надводный флот будет лишен десантных кораблей и окажется неспособным даже для логистической поддержки Крымского полуострова.

При этом вооружения российских кораблей, как и средства ПВО-ПРО РФ в случаях поражения кораблей в доках или защищенных бухтах расположения, оказались беспомощными. В мае противник признал нехватку способностей для отражения атак, а один из разработчиков защиты флота от надводных дронов заявил о необходимости обеспечения его тепловизионными комплексами (ведь обычно МРК-камикадзе направляются на столкновение ночью).

До широкомасштабного вторжения России на территории Украины вообще не производились беспилотные морские платформы.

Стоимость потопленного 14 февраля 2024 года с помощью беспилотников большого десантного корабля "Цезарь Куников" оценивали в $60-70 млн. Утопленный в феврале МРК ГУР Минобороны ракетный катер "Ивановец" так же – в $60-70 млн.

В открытых источниках можно найти информацию, что приблизительная стоимость комплекса Magura V5 составляет 10 млн грн, то есть не более $260 000. О МРК СБУ Sea Baby ("Морской малыш") известно, что дрон стоит 8,5 млн грн, т.е. около $220 000.

К середине апреля 2024 года Sea Baby уже успели атаковать 11 кораблей Черноморского флота РФ и Керченский мост. Если учесть системность атак и постепенное наращивание "технологичности" (автономности, дальности действия, веса боевой части), критический вес такого оружия для противника становится очевидным.

Морской дрон Sea Baby (Фото: СБУ)

При этом Украина стремительно улучшает их характеристики – в 2024 году дальность применения МРК увеличилась почти до 1000 км, а вес боевой части – до тонны взрывчатки. Появились образцы с дополнительным вооружением – МРК с интегрированной в него авиационной ракетой Р-73 и даже гибрид МРК-РСЗО.

В августе 2023 года в составе Военно-морских сил Украины была создана первая в мире бригада морских беспилотных комплексов специального назначения. В Украине, где до широкомасштабной войны никогда не производили МРК, в 2024 году разработками и производством занималось не менее пяти-шести компаний. При этом есть четкая тенденция развития уже ПРК – подводных роботизированных комплексов. Их принципиальное отличие от классических торпед – очень малая заметность, бесшумность и полная автономность.

Традиционное оружие не в силах противостоять современным интеллектуальным, при этом массовым средствам поражения. Это четко подтверждает эпизод борьбы за море в конце мая 2024 года: в ГУР подтвердили уничтожение двух российских транспортно-десантных катеров "Тунец" в ночь на 31 мая с помощью ударных морских дронов Magura V5.

Столь успешная спецоперация ГУР МО стала возможна благодаря поддержке глобальной платформы United24.

С целью обезвреживания дронов на подходе к бухте Узкая российские оккупанты в Крыму 32 раза поднимали в небо боевую авиацию: самолеты Су-27/30/35, МиГ-29, Бе-12, Ан-26 и вертолеты Ка-27/29 и Ми-8. Хаотически применяли стрелковое оружие и 30 мм пушки. Впрочем, ничто не помешало разведчикам успешно выполнить боевую задачу.

Но и ракеты сделали свое филигранное дело. Флагман ЧФ РФ, ракетный крейсер "Москва", ликвидированный украинскими крылатыми ракетами "Нептун" в ходе спецоперации в апреле 2022 года (где наверняка предоставлялись разведданные от партнеров и участвовал минимум один беспилотник), стал самой дорогой военной техникой, которую уничтожили Силы обороны – его оценили в $750 млн.

В сентябре 2023 года в доках Севастопольского судоремонтного завода "нашелся" поврежден десантный корабль "Минск", стоимость которого может составлять $110 млн.

Или еще пример: уничтоженный крылатыми ракетами большой десантный корабль ЧФ РФ "Новочеркасск" в Феодосийском районе (в ночь на 26 декабря 2023 года) специалисты оценили в $85 млн. Стоимость одной крылатой ракеты ориентировочно составляет около одного миллиона долларов.

Следовательно, в современной войне корабли ощутимо утратили потенциал мощных боевых систем, по крайней мере, это можно констатировать по отношению к ЧФ РФ. Несмотря на усилия противника по восстановлению состава надводных кораблей и наращиванию его численности, эти перспективы в военной плоскости все более сомнительны.

Скорее всего, для предотвращения доминирования россиян в море, кроме МРК, будут активнее использоваться высокоскоростные ракетные (патрульные) катера в составе групп четырех-шести единиц ("москитная стратегия"), современное ракетное вооружение которых при поддержке мощной ракетной техники с берега обеспечит возможность критического поражения противника.

Вторую часть статьи Владимира Горбулина и Валентина Бадрака – "Война на земле. Война дронов" – читайте на LIGA.net 17 июня.