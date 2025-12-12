"Военное оборудование и оружие находятся на территории станции, оттуда же из реактивных установок Россия запускает ракеты. На крыше ЗАЭС – снайперы и пулеметы. Это нарушает все возможные нормы безопасности", – говорит LIGA.net ведущий специалист по радиационной защите, ядерный эксперт Greenpeace Ян Ванде Путте.

Одно из предложений, которое сейчас лежит на столе в мирных переговорах относительно Запорожской атомной электростанции, звучит так: половину произведенной ею электроэнергии Украина должна отдавать России. Но эта идея опасна для всех. Объясняем почему.