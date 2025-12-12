"Військове обладнання та зброя знаходяться на території станції, звідти ж з реактивних установок Росія запускає ракети. На даху ЗАЕС – снайпери та кулемети. Це порушує всі можливі норми безпеки", – каже LIGA.net провідний спеціаліст із радіаційного захисту, ядерний експерт Greenpeace Ян Ванде Путте.

Одна з пропозицій, яка зараз лежить на столі в мирних переговорах щодо Запорізької атомної електростанції, звучить так: половину виробленої нею електроенергії Україна має віддавати Росії. Але ця ідея небезпечна для всіх. Пояснюємо чому.