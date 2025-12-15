Александр Краев

Джаред Кушнер – зять, советник, переговорщик и бизнес-партнер. Чего нам ждать от него

Опасность участия Кушнера в украинской политике Трампа в том, что он игнорирует ценностные аспекты конфликта, видя его как возможность для бизнеса