Дайджест
Зеленский в Берлине. Как прошли два дня мирных переговоров, которые сделали Трампа довольным
Игорь Тымоць
Корреспондент LIGA.net
В Берлине развернулась новая серия мирной дипломатии – президент Владимир Зеленский провел восемь часов в переговорах с посланцами Дональда Трампа. Американская делегация заявила по их результатам, что "90% вопросов" между сторонами урегулировано, а сам Трамп якобы "доволен достигнутым прогрессом".
Что происходило в небольшом кабинете два дня подряд, 14 и 15 декабря, и где сейчас проходят красные линии Зеленского – LIGA.net перечитала The Guardian, Bild, Der Spiegel, Politico, Bloomberg и сделала три вывода из переговоров.
Читай полный материал по подписке LIGA PRO
Уже есть LIGA PRO? Войдите
Комментарии (0)