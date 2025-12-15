Дайджест
Зеленський у Берліні. Як пройшли два дні мирних переговорів, які зробили Трампа задоволеним
Ігор Тимоць
Кореспондент LIGA.net
У Берліні розгорнулась нова серія мирної дипломатії – президент Володимир Зеленський провів вісім годин у переговорах з посланцями Дональда Трампа. Американська делегація заявила за їх результатами, що "90% питань" між сторонами врегульовано, а сам Трамп нібито "задоволений досягненим прогресом".
Що відбувалось у невеликому кабінеті два дні поспіль, 14 та 15 грудня, і де зараз проходять червоні лінії Зеленського – LIGA.net перечитала The Guardian, Bild, Der Spiegel, Politico, Bloomberg та зробила три висновки з переговорів.
