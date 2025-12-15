Олександр Краєв

Джаред Кушнер – зять, радник, перемовник та бізнес-партнер. Чого нам чекати від нього

Небезпека участі Кушнера в українській політиці Трампа полягає в тому, що він ігнорує ціннісні аспекти конфлікту, розглядаючи його як можливість для бізнесу