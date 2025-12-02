Президент США Дональд Трамп відправив до Москви нетипову переговорну групу. Окрім посланця президента Стіва Віткоффа, оновлений мирний план до Путіна 2 грудня повезе зять Трампа – Джаред Кушнер. Це може свідчити про підвищені очікування.

Кушнер – новачок у миротворчому процесі щодо України, пояснює LIGA.net аналітик Atlantic Council Дуг Клейн. Але найважливіше, що він справді має вплив на Трампа і входить у його найближче оточення. Що відомо про сім'ю, кар'єру та зв'язки з Росією, через які зятя Трампа навіть допитували – три факти про Джареда Кушнера.