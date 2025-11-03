Подкаст
"Без Пушкина не было бы Путина". Вера Агеева об Украине, исторической памяти, новой книге
Валерия Кондратова
руководитель общественно-политической редакции LIGA.net
"Когда в сети появляются разговоры, – мол, пусть русскоязычные немедленно язык учат, а потом им уже оружие давать, – это глупости. Язык – очень важная составляющая идентичности, но не единственная", – отмечает литературовед, критик, профессор Национального университета Киево-Могилянская академия Вера Агеева.
В то же время есть риск, что курс украинской литературы вообще исчезнет из школьной программы, зато власть перейдет к "русистам". О чем идет речь и как такое возможно во время полномасштабного вторжения? Смотрите на LIGA.net подкаст о борьбе с "культурной амнезией". Этот разговор будет полезен каждому и каждой, ведь, как наглядно доказывает Вера Агеева, память может стрелять из прошлого.
