"Коли у мережі з'являються балачки, – мовляв, нехай російськомовні негайно мову вчать, а потім їм уже зброю давати, – це дурниці. Мова – дуже важлива складова ідентичності, але не єдина", – наголошує літературознавиця, критикиня, професорка Національного університету Києво-Могилянська академія Віра Агеєва.

Водночас є ризик, що курс української літератури взагалі зникне зі шкільної програми, натомість влада перейде до "русистів". Про що йдеться і як таке можливо під час повномасштабного вторгнення? Дивіться на LIGA.net подкаст про боротьбу з "культурною амнезією". Ця розмова буде корисна кожному і кожній, адже, як наочно доводить Віра Агеєва, пам'ять може стріляти з минулого.