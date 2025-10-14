Почему власти плохо слышат или совсем не слышат общество? Возможно ли вернуть молодежь в Украину после разрешения на выезд мужчинам 18-22 лет? Кто из украинских спецслужб спас жизнь Сергею Притуле?

Откровенный и иногда эмоциональный разговор – в новом выпуске LIGA Подкаст с волонтером и общественным деятелем Сергеем Притулой. Обсуждаем, как меняется запрос военных накануне зимы и весны 2026 года. Исследуем интересную тенденцию: все чаще именно бизнес, а не отдельные донаты от граждан, делает значительный вклад в поддержку Сил обороны. А еще – об отношении Притулы к появлению своей фамилии в социологических рейтингах и о тенденции усталости от войны.