"Фонд без мене не виживе". Сергій Притула про фейки, втому від війни та інвестиції в Україну
Чому влада погано чує або зовсім не чує суспільство? Чи можливо повернути молодь до України після дозволу на виїзд чоловікам 18-22 років? Хто з українських спецслужб врятував життя Сергію Притулі?
Відверта та подекуди емоційна розмова – у новому випуску LIGA Подкаст із волонтером і громадським діячем Сергієм Притулою. Обговорюємо, як змінюється запит військових напередодні зими та весни 2026 року. Досліджуємо цікаву тенденцію: дедалі частіше саме бізнес, а не окремі донати від громадян, робить значний внесок у підтримку Сил оборони. А ще – про ставлення Притули до появи свого прізвища в соціологічних рейтингах і про тенденцію втоми від війни.
