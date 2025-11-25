"Я не имею много опыта участия в таких мероприятиях – всю свою карьерную жизнь был военнослужащим, – делится с LIGA.net начальник Генштаба Андрей Гнатов. – Но вопросы, которые касаются ВСУ, мы проработали очень плодотворно".

Генерал в составе украинской делегации только что вернулся из Женевы, где прошел очередной раунд мирных переговоров. Говорит, атмосфера встречи существенно отличалась от той, которой еще накануне опасались журналисты. Как и о чем там говорили – он рассказал LIGA.net.