"Я не маю багато досвіду участі в таких заходах – все своє кар’єрне життя був військовослужбовцем, – ділиться з LIGA.net начальник Генштабу Андрій Гнатов. – Але питання, які стосуються ЗСУ, ми пропрацювали дуже плідно".

Генерал у складі української делегації щойно повернувся із Женеви, де пройшов черговий раунд мирних переговорів. Каже, атмосфера зустрічі суттєво відрізнялась від тієї, якої ще напередодні побоювались журналісти. Як та про що там говорили – він розповів LIGA.net.