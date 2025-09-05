18 августа главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский сообщил, что новое управление штурмовых войск в составе Вооруженных Сил возглавил Герой Украины полковник Валентин Манько. До этого назначения он командовал 33-м штурмовым полком.

Манько – непубличный офицер. Большая часть его медийности еще дополномасштабная. И неоднозначная. В 2018 году Манько – выходца из первой волны добробатов – планировали назначить на должность заместителя главы Министерства по делам ветеранов. Но этому помешал скандал – сразу несколько ветеранов ВСУ заявили, что он "фейковый" воин.

Эта информационная кампания была заказной, убеждает Манько в интервью LIGA.net: "В этом скандале точно присутствовала политика, политику я вообще комментировать не хочу".

После полномасштабного вторжения он смог завоевать личное доверие Сырского. Именно благодаря этому доверию состоялось его назначение. Как и в случае Роберта Бровди.

В новое управление штурмовых войск Манько заходил сразу с командой и формировал все с нуля. Говорит, чтобы максимально внедрить нестандартные подходы: "Как вы думаете, есть ли у кого-то более дебильные задачи, чем у нас? Но если командование ставит задачу, ее надо выполнить. Как – это уже твое решение как командира".

LIGA.net расспросила полковника Манько об особенностях нового рода войск и проблемах, с которыми сейчас сталкивается командование ВСУ.

Из этого текста вы узнаете:

чем штурмовые войска отличаются от десантно-штурмовых;

какие дополнительные функции Сырский возлагает на Манько и его команду;

почему, по мнению Манько, кризиса управления войсками нет;

кем были инспирированы скандалы, в которых фигурировал Манько до 2022 года.