18 серпня головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський повідомив, що нове управління штурмових військ у складі Збройних Сил очолив Герой України полковник Валентин Манько. До цього призначення він командував 33-м штурмовим полком.

Манько – непублічний офіцер. Більша частина його медійності ще доповномасштабна. І неоднозначна. У 2018 році Манька – вихідця з першої хвилі добробатів – планували призначити на посаду заступника голови Міністерства у справах ветеранів. Але цьому завадив скандал – одразу кілька ветеранів ЗСУ заявили, що він "фейковий" воїн.

Ця інформаційна кампанія була замовною, переконує Манько в інтерв'ю LIGA.net: "У цьому скандалі була точно присутня політика, політику я взагалі коментувати не хочу".

Після повномасштабного вторгнення він зміг завоювати особисту довіру Сирського. Саме завдяки цій довірі відбулося його призначення. Як і у випадку Роберта Бровді.

До нового управління штурмових військ Манько заходив одразу з командою і формував все з нуля. Каже, щоби максимально впровадити нестандартні підходи: "Як ви думаєте, чи є в когось більш дебільні задачі, ніж у нас? Але якщо командування ставить задачу, її треба виконати. Як – це вже твоє рішення як командира".

LIGA.net розпитала полковника Манька про особливості нового роду військ та проблеми, з якими зараз стикається командування ЗСУ.

Із цього тексту ви дізнаєтесь:

чим штурмові війська відрізняються від десантно-штурмових;

які додаткові функції Сирський покладає на Манька та його команду;

чому, на думку Манька, кризи управління військами немає;

ким було інспіровано скандали, у яких фігурував Манько до 2022 року.