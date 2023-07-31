"Придет время, что мы на каком-то направлении сделаем прорыв... Мы найдем лазеечку... И они потеряют много наших территорий", – говорит в интервью УП полковник Александр Пивненко, герой Украины и новый командующий Нацгвардией.

За его плечами – 19 лет службы преимущественно в спецподразделениях, три месяца управления бригадой в битве за Бахмут и председательство в Восточном управлении НГУ. Подробнее о его боевом пути читайте в материале LIGA.net.

С 8 июля перед Пивненко возник новый вызов – руководить Нацгвардией и подготовить Гвардию наступления. LIGA.net выбрала главные цитаты из первого интервью полковника в новой должности.

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Гвардия наступления воюет и формируется. "Основная цель – это бригады наступления. Они уже сформированы. Потихоньку их вводим в боевые действия... У нас уже есть первые шесть".

"Второй этап – это седьмая бригада "Хартия", которая формируется. Другие уже выполняют задачи, несут боевые потери и пополняются. Аналогично некоторые наступают, некоторые пока ждут, некоторые уже действуют в обороне".

"("Хартия". – Ред. ) – это пока начальная стадия. Один батальон у нас отучился за границей, другие там планируют обучение, поедут туда проходить индивидуальную подготовку. То есть до конца года она будет сформирована".

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Гвардию будут развивать на опыте спецназовцев. "Я просто вижу это все по-другому, потому что у меня подготовка спецподразделений. И я хочу сделать именно так, как я это вижу с точки зрения спецподразделений. Потому что там другой уровень подготовки и другие требования, чем для обычных пехотных... Например, (опыт. – Ред.) подразделений специального назначения западных стран и ввести в бригады наступления".

Запрета воевать командирам "Азова" нет. "Для меня такого какого-то запрета, чтобы мне кто-то говорил, что те воюют, а те – нет, не существует. Тем более я не распределяю, кто воюет".

И скоро они могут оказаться в строю. "В зависимости от обстановки, которая складывается на фронте. Возможно, и в течение месяца (Денис Прокопенко может вернуться к боевым задачам. – Ред.)".

"ЗА ДВА ДНЯ МЫ ПОТЕРЯЛИ МЕСЯЧНЫЙ ЗАПАС ДРОНОВ"

Основная проблема – оружие. "Вооружение и военная техника – это главная проблема. Она идет, плывет на кораблях, едет, но хочется сейчас и быстро…"

Расход дронов – нестабильный. "Могут быть такие дни, что мы теряем до 20 дронов в день. Бывает в хорошие дни – один дрон, два, три. Иногда не успевают дроны дойти до места. Например, был у нас запас 40. За два дня он исчез, а мы рассчитывали, что его хватит на месяц".

"Мы подключаем каналы, подтягиваем еще. Но иногда бывают моменты, что не всегда успеваешь подвезти, потому что район сложный".

С воздуха нацгвардейцев прикрывают. "Мы прикрываем ведение боевых действий. У нас есть вертолеты, которые выполняют задачи. И самолеты летают постоянно".

Но F-16 лишними не будут. "Я думаю, да, облегчат (F-16 выполнение задач. – Ред.)".

"МЫ СДЕЛАЕМ ПРОРЫВ"

Оборона Бахмута – оправдана. "Конечно, оправдана. Забирать труднее. Оборона идет на истощение противника. Мы же знаем, сколько "Вагнер" там потерял личного состава. Представим, мы покинем Бахмут, они придут в Часов Яр. Что, мы затем будем покидать и покидать? А кто же будет останавливать потом? А останавливать нужно".

И без "Вагнера" стало легче. "Самые подготовленные из тех, с кем приходилось сталкиваться – это "Вагнер". Но там тоже есть нюансы: есть штурмовые подразделения и есть мобилизованные зеки, которые продолжают боевые действия в обороне. У них более жесткий подход, там не ценят человеческую жизнь. Гонят их, за счет чего они иногда раскрывают наши пробелы или наши точки ведения огня. Затем артиллерией уничтожают огневые позиции и пытаются заходить…"

"Упрощает (задание отсутствие "Вагнера". – Ред.)".

О Купянско-Сватовском направлении переживать не стоит. "По военным меркам, ничего такого там… Война динамичная. Заберем на другом направлении. Перегруппировка, бригады восстанавливаются, те возвращаются, будет все нормально. Ничего там максимально тревожного нет. Они в свое время до Харькова не дошли, и сейчас они даже до этой реки (Оскол. – Ред.), к которой они хотят, не дойдут".

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Блицкрига, как под Харьковом, не будет. "Если мы идем вперед, это уже результат. Все же вспоминают операцию на Изюмском направлении и думают, что так оно будет. Но нет. Для нас каждый метр – это уже результат".

Но Силы обороны найдут лазейку для прорыва. "Придет время, что мы на каком-то направлении сделаем прорыв. И не факт, что это будет там, где кто-то думает. Мы найдем лазеечку... И они потеряют многие наши территории".

И освободят всю территорию Украины. "Мы попали в не очень хорошую ситуацию, потому что Россия – большая страна с большими ресурсами. Но мы знаем, что у нас нет выхода – мы дойдем до границ 91-го года. На это нужно время…".

"Ну, почему оптимист? Я просто знаю информацию, которую не знаете вы, но я не могу ею делиться. Понимаете?"

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