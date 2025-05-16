18 мая Польша будет выбирать нового президента. Анджей Дуда завершает свою вторую каденцию, а соответственно, больше не может баллотироваться. Всего в гонке принимают участие 13 кандидатов. Однако, по результатам свежих опросов, фаворитами стали три кандидата – Рафал Тшасковский, Кароль Навроцкий и Славомир Менцен.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Наибольшую поддержку получает мэр Варшавы, либерал Тшасковский. Он не станет подчеркнуто проукраинским президентом, как Дуда. Но точно предсказуем на фоне отчетливо антиукраински настроенных Навроцкого и Менцена.

Ни один из них действительно не заинтересован в проигрыше Украины, говорит LIGA.net Адам Михник, польский общественно-политический деятель, основатель Gazeta Wyborcza и один из идейных вдохновителей "Солидарности". Однако их потенциальная победа на выборах или усиление несет угрозу: "Это путинизация Польши без Путина".

Какие настроения царят в польских элитах, почему синдром поляка-католика продвигают полезные идиоты Путина и почему Россия никогда не станет вторым Китаем? Об этом LIGA.net поговорила с Адамом Михником в кулуарах Киевского форума безопасности.