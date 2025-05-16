18 травня Польща обиратиме нового президента. Анджей Дуда завершує свою другу каденцію, а відповідно, більше не може балотуватися. Загалом у перегонах беруть участь 13 кандидатів. Проте, за результатами свіжих опитувань, фаворитами стали три кандидати – Рафал Тшасковський, Кароль Навроцький і Славомір Менцен.

Найбільшу підтримку має мер Варшави, ліберал Тшасковський. Він не стане підкреслено проукраїнським президентом, як Дуда. Але точно передбачуваніший на тлі виразно антиукраїнськи налаштованих Навроцького та Менцена.

Жоден із них насправді не зацікавлений у програші України, каже LIGA.net Адам Міхнік, польський громадсько-політичний діяч, засновник Gazeta Wyborcza та один з ідейних натхненників "Солідарності". Однак їхня потенційна перемога на виборах чи посилення несе загрозу: "Це путінізація Польщі без Путіна".

Які настрої панують у польських елітах, чому синдром поляка-католика просувають корисні ідіоти Путіна та чому Росія ніколи не стане другим Китаєм? Про це LIGA.net поговорила з Адамом Міхніком у кулуарах Київського безпекового форуму.