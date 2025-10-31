Россияне нашли новую, действенную тактику "шахедных" атак по Украине. Способы эффективно обойти украинские системы РЭБ – еще ищут. Но уже появляются "шахеды" с дополнительными опциями – искусственный интеллект, управление онлайн, противотанковые мины.

Для атак по прифронтовым территориям используют "шахеды", которые управляются как FPV. Для них привлекаются бойцы "Рубикона", который сами россияне считают элитным.

На чем Россия делает акцент в подготовке пилотов своего подразделения "Рубикон", что меняется в ее последних "шахедах" и смогут ли оккупанты еще больше масштабировать атаки в ближайшее время – LIGA.net рассказал военный специалист по системам РЭБ и связи, глава Центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов (Флеш).