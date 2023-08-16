Глава СБУ Малюк о морских дронах, подпольном производстве и будущих сюрпризах для врагов в Черном море

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк дал интервью CNN. Он рассказал, как Украина нанесла удары по Крымскому мосту, десантному кораблю "Оленегорский горняк" и танкеру "SIG" надводными дронами SeaBaby, подпольно изготовленными СБУ. И это – только начало атак.

LIGA.net собрала семь самых интересных цитат из интервью Малюка.

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Дроны разрабатывают в СБУ, хоть и с помощью гражданских айтишников. "Морские надводные дроны – это уникальное изобретение СБУ. К этой разработке не привлечена ни одна частная компания".

Производство засекречено. "Изготовление данных дронов осуществляется на одном из подземных производств на территории Украины".

Эти дроны атаковали Керченский мост – и не только. "Именно эти дроны атаковали Крымский мост в июле 2023 года, большой десантный корабль "Оленгорский горняк" и танкер SIG".

"На завершающем этапе подготовки мы даже не могли думать о сне или еде. Мы были полностью сосредоточены на операции. Последние дни были довольно нервными. Когда произошел взрыв, мы очень обрадовались и начали друг друга приветствовать. Это был очень эмоциональный момент для всех нас и нашей победы, которая обязательно скоро будет.

Все морские операции тщательно планируют, уточняет пресс-служба СБУ. "Мы подходим взвешенно к каждой спецоперации на море. В сущности, семь раз отмеряем и один раз отрезаем. Но делаем это быстро и мобильно".

Западные партнеры не помогают, но с интересом перенимают опыт. "Они не участвуют в наших операциях и не предоставляют нам никакого оборудования или чего-либо другого… Цели, о которых я упомянул, являются законными целями согласно украинскому и международному законодательству".

Это – только начало морских атак Украины. "В процессе разработки и реализации у нас очень много разных интересных операций, в частности, в акватории Черного моря. Обещаю вам, это будет сюрпризом, особенно для наших врагов".

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