Коротко | "У розробці багато операцій. Це сюрприз". Що Малюк розказав про дрони SeaBaby – за хвилину
Голова СБУ Малюк про морські дрони, підпільне виробництво та майбутні сюрпризи для ворогів у Чорному морі
Голова Служби безпеки України Василь Малюк дав інтерв'ю CNN. Він розповів, як Україна завдала ударів по Кримському мосту, десантному кораблю "Оленегорский горняк" і танкеру "SIG" надводними дронами SeaBaby, підпільно виготовленими СБУ. І це – лише початок атак.
LIGA.net зібрала сім найцікавіших цитат з інтерв'ю Малюка.
Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини
Дрони розробляють в СБУ, хоч і за допомогою цивільних айтівців. "Морські надводні дрони — це унікальний винахід СБУ. До цієї розробки не залучена жодна приватна компанія".
Виробництво засекречене. "Виготовлення даних дронів здійснюється на одному з підземних виробництв на території України".
Ці дрони атакували Керченський міст – і не тільки. "Саме ці дрони атакували Кримський міст у липні 2023 року, великий десантний корабель "Оленегорский горняк" і танкер SIG".
Всі морські операції ретельно планують, уточнює пресслужба СБУ. "Ми підходимо виважено до кожної спецоперації на морі. По суті, сім раз відміряємо і один раз відрізаємо. Але робимо це швидко і мобільно".
Західні партнери не допомагають, але з цікавістю переймають досвід. "Вони не беруть участі в наших операціях і не надають нам жодного обладнання чи чогось іншого… Цілі, про які я згадав, є законними цілями згідно з українським і міжнародним законодавством".
Це – лише початок морських атак України. "У процесі розробки і реалізації у нас дуже багато різних цікавих операцій, зокрема в акваторії Чорного моря. Обіцяю вам, це буде сюрпризом, особливо для наших ворогів".
Читайте також: Розбір | Павуки в банці. Що означають чистки у військовому керівництві РФ
Коментарі