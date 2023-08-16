Голова СБУ Малюк про морські дрони, підпільне виробництво та майбутні сюрпризи для ворогів у Чорному морі

Голова Служби безпеки України Василь Малюк дав інтерв'ю CNN. Він розповів, як Україна завдала ударів по Кримському мосту, десантному кораблю "Оленегорский горняк" і танкеру "SIG" надводними дронами SeaBaby, підпільно виготовленими СБУ. І це – лише початок атак.

LIGA.net зібрала сім найцікавіших цитат з інтерв'ю Малюка.

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Дрони розробляють в СБУ, хоч і за допомогою цивільних айтівців. "Морські надводні дрони — це унікальний винахід СБУ. До цієї розробки не залучена жодна приватна компанія".

Виробництво засекречене. "Виготовлення даних дронів здійснюється на одному з підземних виробництв на території України".

Ці дрони атакували Керченський міст – і не тільки. "Саме ці дрони атакували Кримський міст у липні 2023 року, великий десантний корабель "Оленегорский горняк" і танкер SIG".

"На завершальному етапі підготовки ми навіть не могли думати про сон чи їжу. Ми були повністю зосереджені на операції. Останні дні були досить нервовими. Коли стався вибух, ми дуже зраділи і почали один одного вітати. Це був дуже емоційний момент для всіх нас і нашої перемоги, яка обов’язково скоро буде".

Всі морські операції ретельно планують, уточнює пресслужба СБУ. "Ми підходимо виважено до кожної спецоперації на морі. По суті, сім раз відміряємо і один раз відрізаємо. Але робимо це швидко і мобільно".

Західні партнери не допомагають, але з цікавістю переймають досвід. "Вони не беруть участі в наших операціях і не надають нам жодного обладнання чи чогось іншого… Цілі, про які я згадав, є законними цілями згідно з українським і міжнародним законодавством".

Це – лише початок морських атак України. "У процесі розробки і реалізації у нас дуже багато різних цікавих операцій, зокрема в акваторії Чорного моря. Обіцяю вам, це буде сюрпризом, особливо для наших ворогів".

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