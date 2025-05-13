Збройні Сили України знищили російську армію та репутацію Росії як першокласної військової сили, каже LIGA.net генерал-лейтенант армії США у відставці Дуґлас Лют. Хоча у свою армію вторгнення Путін інвестував понад 10 років: "Це провал".

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Генерала Люта колись називали "царем війни". Він командував бойовими операціями США на Близькому Сході, у Центральній Азії та на Африканському Розі, зокрема – в Іраку та Афганістані. Після завершення військової кар’єри перейшов на державну службу, був постійним представником США при НАТО з 2013 по 2017 рік.

Лют переконаний: єдиним вразливим місцем України залишається розвідка, зокрема космічна. Що буде, якщо президент Трамп заборонить надавати українцям розвіддані, та чи може Росія швидко відновити свою армію, генерал-лейтенант розповів в інтерв'ю LIGA.net у кулуарах Київського безпекового форуму.