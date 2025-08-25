Важнейший урок в том, что мир в Европе не является данностью, его придется защищать

Жестокая агрессивная война России против Украины – это не изолированный случай, это симптом состояния мира, в котором авторитарные государства проверяют устойчивость демократий. Если Украина падет, другие сделают из этого выводы.

Мы должны ожидать, что напряженность будет оставаться высокой в Восточной Европе, в Индо-Тихоокеанском регионе, где Китай угрожает Тайваню, а также в таких регионах, как Ближний Восток и Африка, где нестабильность и прокси-войны могут распространяться еще больше.

Чтобы прочитать этот материал, подпишитесь на LIGA PRO Уже есть LIGA PRO? Войдите

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net