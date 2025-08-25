Думка
Авторитарні держави перевіряють стійкість демократій, Україна стала центром їхніх зусиль
Марі-Аґнес Штрак-Циммерманн
голова Комітету Європарламенту з питань оборони
Жорстока агресивна війна Росії проти України – це не ізольований випадок, це симптом такого стану світу, де авторитарні держави перевіряють стійкість демократій. Якщо Україна впаде, інші зроблять свої висновки.
Ми повинні очікувати, що напруженість залишатиметься високою в Східній Європі, в Індо-Тихоокеанському регіоні, де Китай погрожує Тайваню, а також в таких регіонах, як Близький Схід та Африка, де нестабільність та проксі-війни можуть поширюватися ще більше.
