Найважливіший урок в тому, що мир у Європі не є даністю, його доведеться захищати

Жорстока агресивна війна Росії проти України – це не ізольований випадок, це симптом такого стану світу, де авторитарні держави перевіряють стійкість демократій. Якщо Україна впаде, інші зроблять свої висновки.

Ми повинні очікувати, що напруженість залишатиметься високою в Східній Європі, в Індо-Тихоокеанському регіоні, де Китай погрожує Тайваню, а також в таких регіонах, як Близький Схід та Африка, де нестабільність та проксі-війни можуть поширюватися ще більше.

