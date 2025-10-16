Системное давление на море, в финансах и в правовом поле позволяет лишить Россию фундамента для длительного ведения войны

Сегодня именно на Балтике решается, сможет ли Москва дальше финансировать и поддерживать свою военную машину. Усть-Луга, Приморск, Санкт-Петербург, Калининград – это ключевые узлы валютной инкассации российской военной экономики. Лишить Кремль доступа к этим маршрутам означает деконструировать его способность вести войну. Именно поэтому нужно душить РФ в Балтийском море – максимально быстро и комплексно.

По сути, задача Европы имеет две параллельные цели: первая – выжать из российской экономики экспортные поступления, вторая – сделать море для Москвы дорогой и ненадежной ареной для логистики.

