Системний одночасний тиск у морі, фінансах і праві дає змогу позбавити Росію фундаменту для тривалого ведення війни

Сьогодні саме на Балтиці вирішується, чи зможе Москва довше фінансувати й підтримувати свою військову машину. Усть-Луга, Приморськ, Санкт-Петербург, Калінінград – це ключові вузли валютної інкасації російської воєнної економіки. Позбавити Кремль доступу до цих маршрутів означає деконструювати його здатність вести війну. Саме тому потрібно душити РФ у Балтійському морі – максимально швидко і комплексно.

По суті, завдання Європи має дві паралельні мети: перша – вичавити з російської економіки експортні надходження, друга – зробити море для Москви дорогою і ненадійною ареною для логістики.

