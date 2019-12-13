Дело Шеремета: белыми нитками шито?

Самый резонансный скандал последних дней - арест подозреваемых по делу Шеремета, ветеранов и волонтеров. МВД провело большой, красивый брифинг, пригласив на него даже профильного министра и президента. Данные, опубликованные на нем, кого-то убедили, что именно обвиняемые и совершили это преступление.

Меня - нет. И я хочу пояснить, почему, попытавшись разобраться вместе с вами.

Сразу говорю, то, что я напишу ниже - моя персональная версия. Вы можете считать, что некоторые мои аргументы не стопроцентны - что ж, по крайней мере, попробую вас убедить, что они понадежнее, чем обвинения МВД.

Итак, подозреваемыми по делу об убийстве Шеремета проходят три человека - Андрей "Риффмастер" Антоненко, музыкант и сержант Сил специальных операций, волонтер и детский кардиохирург Юлия Кузьменко и военная медсестра Яна Дугарь. По версии следствия, Юлия закладывала взрывчатку под автомобиль Шеремета, Андрей ее сопровождал, а Яна предварительно отслеживала местность, фиксируя, где в этом районе есть камеры.

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Параллельно по этому же делу проходят, но не являются подозреваемыми - а, следовательно, проходят как свидетели - Инна и Владислав Грищенко. Которые, одновременно, являются обвиняемыми по делу о неудавшемся подрыве волынского "авторитета" Михаила Чекурака.

Версия следствия, изложенная в брифинге, в котором приняли участие аж целый министр внутренних дел и даже сам Зеленский - очень кинематографична и неплоха с художественной точки зрения.

А вот с документальной она послабее. Рассмотрим некоторые слабые ее моменты.

Начнем с того, что на видео, на котором зафиксирован мужчина, помогавший закладывать взрывчатку, просто не Антоненко.

И ладно бы сложение не то - мог надеть одежду на пару размеров больше. Но ни один человек не обладает волшебным умением за сутки отращивать полноценные бакенбарды. На видео человек с бородой типа "эспаньолка" - усы переходят в неширокую бороду. Невзирая на низкое качество изображения, хорошо видно, что щеки и баки гладкие.

Таким образом, это видео не просто не доказывает виновность Риффмастера - оно свидетельствует в пользу его невиновности. И резко ставит под сомнение тщательность и/или объективность экспертизы МВД. Они якобы анализировали походку человека - но не заметили другой тип бороды?

Другие обвинения в адрес Антоненко смехотворны. У мужчины на видео мелькает черное худи с узорами (кстати странно - на других кадрах он вроде в однотонной куртке). У Антоненко тоже есть черная футболка с узорами. Только футболка, а не худи. И узоры другие. "Убедительнейшее" доказательство - ведь черные футболки с узорами такая редкая вещь в Киеве! Есть всего лишь у каждого второго.

Наконец, Антоненко живет неподалеку от места происшествия и знает местность. Допустим. Но то же самое обвинение утверждает, что по местности бегала, изучая ее и фотографируя расположение камер, Яна Дугарь! Зачем же она это делала, если Антоненко живет рядом и знает местность? И как так вышло, что по итогам оба таки попали на камеры?

В качестве обвинений в адрес Юлии Кузнецовой приводятся ее телефонные разговоры, в которых она обсуждает, что из недавно арестованной Маруси Звиробий можно было бы сделать "сакральную жертву". Однако проблема в том, что здесь полиция если не прямо лжет, то крайне странно трактует диалог. Из перехвата разговора Кузнецовой следует, что она предполагает - Маруся, как яркая женщина и жертва репрессий правительства, могла бы стать лидером протестов. Полиция же подает это как обсуждение попытки убить Марусю.

При этом, напомним, Марусю Звиробий арестовали в прошлом месяце. Шеремета убили в 2016-м году. Каким образом обсуждение ареста Звиробий Кузнецовой свидетельствует о ее причастности к тому делу?

Да никаким. Полиция просто публикует на нее обычный компромат, приукрашивая его в нужную сторону - то есть делает то, что обычно делают медийные "сливные бачки".

Более того. Во время, когда, по версии следствия, она должна была закладывать взрывчатку, Кузнецова постит себе в ФБ семейное фото.

Возможно, это отвлекающий маневр, а она сделала это прямо оттуда с телефона?

Но телефон, по версии следствия, она в это время отключила.

Возможно, у нее был сообщник, который сделал это с ее домашнего компьютера для отвода глаз?

Ну тогда она прям профессор Мориарти, а не детский кардиохирург. Вероятность есть, но незначительна.

Более того - и она не слишком-то похожа на женщину на видео.

Далее. Яна Дугарь.

Во-первых, тоже не похожа.

Во-вторых, у нее алиби.

И даже на момент, когда ее якобы фотографировали для сравнения, ее не было в стране. То есть фотографировали не ее.

В-третьих, как я уже замечал выше, история не стыкуется даже с другими обвинениями. Встанем на минутку на сторону обвинения и предположим, что Яна втихую мотнулась из закрытой части в Покровске в Киев, каким-то образом избежав внимания командования. Там она побегала и пофотографировала камеры, но сделала это крайне неудачно - так, что и сама засветилась, и ее сообщники на них в итоге попали.

Но зачем? Ведь Антоненко-Риффмастер действительно жил рядом. Зачем выдергивать молодую медсестричку из зоны АТО, когда проще самому просто погулять по району?

Таким образом, для всех трех обвиняемых в убийстве следствие предоставило данные:

- либо прямо их оправдывающие;

- либо вообще не относящиеся к делу;

- либо изначально сомнительные.

А вот забавно: на двоих других, проходящих как свидетели по этому делу и как обвиняемые по другому, у следствия, кажется, что-то таки есть. Речь о чете Грищенко. На взрывном устройстве, которым пытались взорвать машину Чекурака, вроде бы следы ДНК Владислава.

Дальше следствие, по их же словам, действовало по аналогии. Там взрыв машины - и там взрыв машины. А дальше начали раскручивать людей, с кем общались Грищенко, и нашли троих нынешних обвиняемых.

Но даже аналогия натянутая.

И почему тогда Грищенко не предъявляют обвинения в убийстве?

Возможно, ответ кроется в комментарии самого Грищенко, данном еще до ареста Рифмастера, в начале этой недели. Он говорил, что ему предлагали взять на себя убийство Шеремета, в обмен на выпуск его супруги из-под стражи.

Возможно ли, что от него и от супруги требуют свидетельствовать против Антоненко, Кузьменко и Дугарь в обмен на поблажки по другому делу, по которому база обвинения более четкая? Возможно ли, что именно поэтому на них не вешают обвинение в убийстве Шеремета? Иначе максимальный приговор по делу об убийстве был бы выше, чем по делу о покушении.

Даже опубликованные следствием записи их переговоров скорее свидетельствуют о том, что они боятся: дело Шеремета им прицепят "паровозом" к чему-то более существенному. "Пусть погуглит дату, когда оно было совершено, найдет свидетелей, которые были рядом в те дни..." - говорит Грищенко на одной из своих записей.

Серьезно? Предполагаемый участник успешного подрыва журналиста в центре столицы не помнит, когда это было? Нужно гуглить? Так часто журналистов взрывает, что уже путается?

Отдельно надо заметить, что из дела внезапно пропали результаты предыдущих расследований. Так, ранние попытки разобраться в происходящем, в частности, расследование "Слідство.Інфо", показали два важных элемента - во-первых, загадочный бусик, который удачной парковкой "помог" машине Шеремета встать в удобном для закладки взрывчатки месте, а во-вторых - целого сотрудника СБУ Игоря Устименко, следившего за Шереметом и его пассией Аленой Притулой (оба подозревали, что за ним ведется слежка) и видившего произошедшее. Тогда СБУ заявило, что Устименко у них к тому моменту уже не служил, и след его простыл. В новом деле ни о нем, ни о бусике ни слова.

Далее: в этом деле на данном этапе нет ни мотива, ни заказчика.

Формально мотивом называется "попытка дестабилизации ситуации в стране", дополнительным - ксенофобия Антоненко, которому инкриминируют крайний национализм и расовую ненависть к убитому.

Мол, просто пообщались люди между собой, и решили кого-то убить, чтобы страну "встряхнуть". А выбор пал на Шеремета, потому что он иностранец, а иностранцев эти люди не любили.

Проблема в том, что это просто феерический бред. Извините за резкость, но любая другая описательная характеристика этого обвинения будет неточной. Воинствующий националист и расист, избравший своей целью этнического беларуса, белого, как свежий снег? И каким образом убийство Шеремета "дестабилизировало ситуацию в стране" или могло бы это сделать по представлению обвиняемых? Безусловно, оно всколыхнуло журналистское сообщество. Но так, чтобы дополнительно растрясти уже воюющую страну - простите, этого не было. И быть не могло.

Теоретически заказчик может появиться в этом деле позже. И вот тут вопрос - найдут ли его? Или просто вытащат из списка косвенных контактов обвиняемых - как их вытащили из списка косвенных контактов четы Грищенко? А если вытащат, то не будет ли в этом деле политической целесообразности?

Почему я сразу думаю о политической целесообразности? Случай тому виной, беспристрастный фатум - тот самый, который определил это дело в Печерский райсуд судье Сергею Вовку. Помните Сергея Вовка? Ну, тот самый, который присудил государству отдать 7 миллионов Портнову. Тот самый, который сажал Луценко. Тот самый, который отпускал обвиняемого в убийстве Сармата. Тот самый, с которого в 2015-м пытались снять неприкосновенность, чтобы посадить, но не дотянули.

Совершенно случайно дело попало именно ему, возможно, самому знаменитому судье в Украине. И так же случайно в мою голову забралась мысль, что в деле может быть политическая составляющая.

К слову, она в нем уже, в любом случае, есть. Согласившись выступить после брифинга, на котором презентовали эту доказательную феерию, президент Украины Владимир Зеленский скрепил событие своим авторитетом. И если дело развалится - его репутация, увы, пострадает. Получается, он и его политическая сила теперь заинтересованы в том, чтобы обвинения подтвердились.

Еще месяц назад журналист Ольга Худецкая написала статью о деле Шеремета, завершив ее такими словами.

"Найближчим часом нам продемонструють "блискучу роботу" і перших підозрюваних у справі Шеремета. Очевидно, ставка буде на суто емоційну переконливість. Підозрювані будуть мати якусь кримінальну історію, або неприглядну репутацію в своєму середовищі, незрозумілі "мутні" біографії. Вони чудово пасуватимуть на роль. На питання "чи могли це бути вони?" ніхто не поспішатиме сказати "ні". Вони будуть схожі на тих, хто міг би таке зробити. Вони правдоподібно підходитимуть на роль. Через це за їх можливу невинуватість саме в конкретному злочині психологічно важко та репутаційно некомфортно буде "впрягатись" оточуючим та експертам.

Інформація, якою володіє видання, свідчить про те, що силовики вже здійснюють попередню інформаційну обробку у ветеранському та журналістському середовищі. Аргументи переважно також емоційні: "ми знайшли винних, це точно вони, вірте нам, все потім побачите".

Все це вже було з фейковим підозрюваним Новіковим у справі Каті Гандзюк. "Та він зек і "форточник", яка різниця, за що він сяде!", - в запалі суперечки якось випалив авторці високопоставлений працівник МВС. І це справді логіка деяких силовиків, яку вони намагаються нав’язати суспільству – закрити справу очевидно негативним персонажем, спекатись "висяка" і заспокоїти суспільство. Запроторити до буцегарні людей, які точно "не ангели", і саме цим заспокоювати свою совість і оточуючих – їм точно є за що сидіти, винуваті не в цьому, так в іншому.

Щоб уникнути цієї пастки, суспільство у справі Шеремета має питати про достовірні докази вини пред’явлених фігурантів. З підозрою ставитись до доказів та експертиз, які раптом виникли в період "випробувального терміну" міністра внутрішніх справ і суперечать доказам та експертизам, які були у справі відпочатку. І зрештою, суспільство має насторожуватись, коли перед зрушеннями у справі інформаційне поле починають підігрівати безфактажними інформаційними вкидами від анонімів та прокремлівських зливних бачків – тому що зазвичай це свідчить про брак доказової переконливості.

Ми усі хочемо, аби винних було знайдено. Справжніх винних."

Что ж, возможно, Ольга оказалась права.